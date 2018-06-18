此内容发布于2018年6月18日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月18日 -09:00

这是马哈茂德·马拉斯(Mahmoud Malas)与他家人的故事，他们逃离叙利亚的战乱，辗转来到贝城安了新家。马哈茂德如今在附近的蒙特勒市担任糕点师傅。

2011年，反对叙利亚总统的一次和平起义演变成一场全面战争。糕点师马哈茂德·马拉斯与妻子和三个孩子当时就住在叙利亚首都大马士革。他的熟人当中有几人死于战乱，他们居住的街区也被封锁起来。那里没电、没网、没烧饭的煤气，饮用水也受限，食品贵得离谱。学校也关了门。2013年，他们一家决定逃亡。

他们原打算去瑞典，一路经过黎巴嫩和埃及。从那里他们同150人一道挤上一艘小船，用了9天时间横渡地中海。登上西西里岛后，他们继续北上，却在瑞意边境被警察扣留，送到瑞士西部贝城(Bex)的难民收容中心，现在他们在这里有了间小公寓。马哈茂德一家的庇护申请未获批准，但遣返回国尚不安全，所以他们获得允许暂时留在瑞士。他们现在持有的是F居留证。

马哈茂德拼命想找到工作，就和妻子哈娜·卡乌哈迪(Hana Kaouardi)一起在贝城组织各种聚会，好在聚会上展示自己做的糕点。他的努力得到一位突尼斯商人的注意，这位商人正打算在蒙特勒开一家带有中东风味的咖啡馆，于是他雇了马哈茂德制作糕点。现在他们夫妻两人都在“大马士革咖啡馆”做兼职工，瑞士资讯swissinfo.ch外部链接在那里采访了他俩儿。

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