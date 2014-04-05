此内容发布于2014年4月5日 上午11:00 最后更新 - 2014年4月5日 -11:00

这里是俄罗斯最北部有人居住的地区，位于叶尼塞河口附近的喀拉海(Karasee)。瑞士摄影师Beat Schweizer带着他的相机置身于这个人烟稀少的地区。

“你步行20分钟，唯一能看到的只有雪。一小时后，白色渐渐变的模糊，分不清楚大地和地平线的分界线。”这位1982年出生的伯尔尼人告诉瑞士资讯swissinfo.ch。



他与一位作家和一位翻译在迪克森岛上共同探险，并将冒险经历通过图片报道“冰点线”(An der Frostgrenze)记录了下来。这组图片报道正在比尔摄影论坛Pasquart上展出(展览将持续到4月22日)。



他在迪克森岛遇到的所有人，几乎人人都参与基础设施的维护，其中包括一个每周一班飞机的小机场。



飞机是连接小岛与内陆的唯一纽带，但很少有客人来这里。当地居民对外来者最初的怀疑很快会被一种发自内心的热情好客所软化，访客会在很短的时间内找到一个他们逗留期间住处。条件是：访客必须帮助因为腿部骨折而在内陆医院养伤的房主喂猫。



Schweizer说：“我们就像丢了的孩子一样被收养，如果一位俄罗斯人来阿彭策尔州，估计不会有这样的待遇。”



(图：Beat Schweizer，文：Nadja Capone及Renat Kuenzi，瑞士资讯swissinfo.ch)

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