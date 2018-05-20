从海拔1700米高处的Cuenisberg俯瞰1300米的阿德尔博登。这里还能看到没有融化的积雪。

春天总在瑞士阿尔卑斯山中苏醒过来

此内容发布于2018年5月20日 上午9:00 最后更新 - 2018年5月20日 -09:00

每年5月，当瑞士高山草场、牧场、森林和草坪上的积雪渐渐融化的时候，春的生命会被慢慢唤醒。山区农民重新修复牧场的围栏，农夫的媳妇们把洗干净衣物挂在外面晾晒。孩子们在经历了漫长的冬季后第一次在院子里玩耍。老牛一家带着新生牛犊也在外面悠闲地吃着多汁且营养丰富的绿草。

在暖洋洋的阳光和充足降雨的滋润下，五颜六色鲜花点缀的草地呈现出令人难忘的美丽景色。当最后一片雪花即将谢幕的时候，黄色蒲公英、野生报春花、雪花莲、番红花、水仙花、龙胆、毛茛、石楠、高山钟花。。。便陆续开始盛开。在寒冷季节，植物的根和种子在地下休眠，当温度回升光线充足时，它们便会破土而出，为人类和动物带来美景和养分。

融化的雪水从山中哗哗嘶嘶地流向山谷，在更高处的岩壁上、峡谷和小溪里的冰和雪仍在继续融化。百万吨的雪水汇集流入山谷，从小溪流入小河，从小河流进入大河，从大河流入湖泊，从湖泊流进入更大的河流。水是山区和生命的基本元素之一。没有水就没有绿色的草地。没有奶牛就不会有牛奶和奶酪，没有收入，就没有人愿意在山里劳作。

春、夏、秋、冬 - 季节的轮回创造并影响着瑞士阿尔卑斯山区的生活。顺其自然，而不反自然！保持土壤、水、空气的清洁，合理地管理运用这些宝贵的资源，这是瑞士山区居民数个世纪以来学会的自然法则。今天他们谨小慎微地保护着这些自然资源。在一年的四个季节中，春天是最美的，因为这是万物苏醒的季节。

图/文：Peter Schibli



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