打印 其他4种语言 其他4种语言 其他4种语言 德语 (de)Festival der Abfälle 法语 (fr)Festival de déchets 意大利语 (it)Festival dei rifiuti 日语 (ja)野外フェスが生むゴミの山 音乐节之后 瑞士人也乱扔垃圾 作者： Helen James (Auswahl der Bilder) 伯尔尼古尔腾山。 圣加仑露天音乐会。 圣加仑露天音乐会。 Frauenfeld (图尔高)露天音乐会。 Frauenfeld.露天音乐会。 Frauenfeld露天音乐节。 圣加仑露天音乐会。 尼翁Paléo露天音乐节。 沃州伊韦尔东Sonisphere音乐节。 Image gallery about the amount of rubbish left over at festivals in Switzerland 此内容发布于2019年6月18日 上午9:00 最后更新 - 2019年6月18日 -09:00 雨伞、帐篷、塑料盘、纸杯、饮料瓶……露天音乐节之后的一片狼藉。 标签 文化 环保 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体