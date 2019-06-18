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音乐节之后 瑞士人也乱扔垃圾

Abfall

伯尔尼古尔腾山。

Eine Person zwischen Abfall

圣加仑露天音乐会。

Junge zwischen Abfall

圣加仑露天音乐会。

Abfall und Zelte

Frauenfeld (图尔高)露天音乐会。

Abfall

Frauenfeld.露天音乐会。

Abfall

Frauenfeld露天音乐节。

Abfall und Leute

圣加仑露天音乐会。

Abfall

尼翁Paléo露天音乐节。

Überfüllter Abfalleimer

沃州伊韦尔东Sonisphere音乐节。

Image gallery about the amount of rubbish left over at festivals in Switzerland

雨伞、帐篷、塑料盘、纸杯、饮料瓶……露天音乐节之后的一片狼藉。

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