打印 其他2种语言 其他2种语言 其他2种语言 英语 (en)Roche CEO on new Covid-19 test 葡萄牙语 (pt)CEO da Roche fala sobre novo teste para Covid-19 高度自动化检测法 罗氏新型新冠病毒检测系统 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E9%AB%98%E5%BA%A6%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96%E6%A3%80%E6%B5%8B%E6%B3%95_%E7%BD%97%E6%B0%8F%E6%96%B0%E5%9E%8B%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E6%A3%80%E6%B5%8B%E7%B3%BB%E7%BB%9F/45625304" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2020年3月19日 上午9:30 最后更新 - 2020年3月19日 -09:30 罗氏集团首席执行官塞文林·施瓦恩(Severin Schwan)就更有效的新型新冠病毒检测系统研发接受采访。 标签 科学 健康 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体