此内容发布于2018年12月4日 上午9:30 最后更新 - 2018年12月4日 -09:30

周三，瑞士议会将选出两名政府新成员(瑞士联邦委员会)。这个由7人组成的瑞士最高领导层被称之为“魔力组合”。那么，瑞士政府如何在各党派间分配这7个席位呢？ (Michele Andina，瑞士资讯swissinfo.ch)



因为经济部长约翰·施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)和交通与能源部长多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)于今年9月宣布辞职，此次选举将在他们所属的党派的候选人中选出各自的接班人。

魔力组合并非从一开始就有

半个世纪以来，人们一直将瑞士政府的席位分配规则称作“魔力组合”。各党在政体上的这一共识近几年来一直受到右翼人民党(SVP/UDC)的挑战。作为瑞士最大政党，截至2015年该党在联邦委员会(瑞士最高行政机关)中仅享有一个席位。

1848年，瑞士联邦宪法的制定标志着现代瑞士的成立。那时，联邦委员会成员(各部部长)均来自同一政党(自由民主党)。50年之后，另外两个党终于也跻身最高政府。1959年，瑞士的四大政党共同决定：瑞士联邦政府7个席位的分配应该反映各党在议会中的实力。

从此“魔力组合”便成为“瑞士式民主”不可分割的组成部分。各党联合执政的政府中，一项决策要想持久，不仅需要多数派的支持，少数派的同意也必不可少。

联邦委员会席位的分配多年以来保持不变。但2007年，瑞士最大党-人民党-失去了两个席位中的一个，巩固的“魔力组合”开始受到质疑。





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