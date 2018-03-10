2011年：因为当年缺雪，所以将近12000名参赛者，只能因陋就简，在仅有的一些雪上比赛。

1981年：第十三届女子选手Cornelia Thomas和来自美国男子冠军Bill Koch在目的地左兹(Zuoz)举起了奖杯。

1969年：第一届恩嘎丁雪上马拉松，856名业余滑雪爱好者及顶级滑雪运动员刚刚从马洛雅的希尔瑟湖出发。

Bildergalerie über das 50zig jährige Bestehen des Engadiner Skimarathon

此内容发布于2018年3月10日 上午9:00 最后更新 - 2018年3月10日 -09:00

瑞士最大的雪上越野赛迎来了第50个春秋：2018年3月11日14200位运动员在Maloja地区举行恩嘎丁雪上马拉松。长无尽头的滑雪越野队伍的画面早已成为瑞士作为冬季滑雪圣地的招牌照。



这场要经过42公里路程的比赛，无疑是瑞士最著名的滑雪越野赛。正逢50周年，所以人人都想参与其中，为了保证比赛质量，组织者不得不将人数控制在14200人。



滑雪越野赛队伍被当地人称为“马洛雅长蛇”，这条长蛇在冰封的恩嘎丁湖上形成一条白色的雾带。



尽管3月11日这一天的温度高达4°C，但是像恩嘎丁这样的山区，雪总是足够的，因此对于这个雪上越野赛50周年的大日子，可谓万事俱备。



第一个雪上马拉松



恩嘎丁滑雪越野赛是大型体育运动的杰出代表，滑雪队伍以令人窒息的自然景观为背景，格劳宾登州巍峨雪山是最忠实的观众。当1969年一小组勇敢的人举办第一届恩嘎丁马拉松越野滑雪赛的时候，一定没想到，他们会被后人视为“先锋”。



今天这样的活动如雨后春笋，大多以考验耐性的运动为主，宗旨都是将耐力运动的爱好者，在几天之内集中到一个地区，将比赛推上舞台。



我们想将这个有着半世纪历史的运动用图片展现出来，这些图片见证了一个地方体育运动演变成大型体育盛事的过程，如今它不仅是体育爱好者们的吸铁石，也是国际游客的一大看点。

在这套#历史图片(#swisshistorypics)系列中，我们带领您穿越瑞士的过去，穿梭与艺术、文化和体育的图片世界中。 信息框结尾

(图：Keystone)

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