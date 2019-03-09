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阿尔卑斯山区生活

#SwissHistoryPics 瑞士历史图片 格林德尔瓦尔德曾经的辉煌

Skispringen

1907/08年，村对面Trychelegg雪山上的跳台滑雪比赛，这是瑞士最早的跳台，为1910年格林德尔瓦尔德滑雪比赛建造，该跳台自建成起，就受到质疑，因为滑雪运动员会跳落在一个非常陡峭的山坡上。

Chalet Milchbach

在冰川源头的休息场所，被称作米歇尔木屋。自建成起就一直属于Bohren一家。

Station Eismeer

冰海休息站，1912年，曾是少女峰铁路的终点站，登山向导驻扎在此等待游客，带领他们安全地穿越冰川旷野。

Fronarbeit

工作之后，格林德尔瓦尔德当地人家中的男人们一起来张合影。之后来杯咖啡，吃块面包加奶酪，当然少不了那杯加了糖和肉桂的烧酒。

Eistransport

1911年炎热的7月里，套上马车，将200吨冰川上石块运到附近的酒馆去。

Getschertisch

格林德尔瓦尔德冰川上的一个自然奇迹：冰川桌。

Bobsleigh auf der Dorfstrasse

驾驶鲍勃车(Bob)在村子里穿梭，可以来到村外的Rothenegg山，或者从陡峭的斜坡上铤而走险滑到冰川酒店门口。

Station Eigergletscher

艾格冰川站的饭店，在夏天的时候被从雪中“挖”出来，那个年代没有铲雪机，就靠村里小伙子的甩开膀子干。

Auschiesset

秋末涉猎季即将结束时的训练，图为猎人们站在他们的打靶结果前面留念。

Bäreisbahn

英国教堂前面的“熊冰场”，1974年这里改成了停车场。

Faulhornwirte

Faulhorn峰上的«Pintenfritz» 饭店，老店主Bohren(右一)和他的团队，他太太(左五)是饭店的第一把手。 

Gletscherspaziergang

冰川上的来客，直至1909年游客们可以在登山向导带领下，通过所谓的“木台阶”前往冰川观光。

Wärgistaler Älpler

一些牧羊人在休息，后面山上的植被是1900年在一个扩大森林的项目中人工种植的，当时种下的胡树如今已经长成胡树园，就在小沙伊得克(Kleine Scheidegg)脚下。

Skifahrer Unterwegs

浩瀚无际的雪原，当时First地区既没有铁路也无缆车，一派纯天然原生态。

Historische Bilder aus Grindelwald

格林德尔瓦尔德是伯尔尼高原最早的疗养胜地，19世纪末期这里也成为冬季体育爱好者的蜂拥之地，这些私人收藏的老照片显示出这个小山村曾经的辉煌。

修建了第一条公路，几年之后，又忽然出现了一个连接世界的锯齿缆车，对于这个与因特拉肯相距不远的闭塞小山村来说，那是一段激动人心的日子。

1888年，在格林德尔瓦尔德(Grindelwald)从事冬季体育运动成为可能，于是来自世界各地的游客蜂拥而至，起初是来滑雪橇、玩冰壶；后来滑雪场建成，来滑雪的人也越来越多了。

小山村蓬勃的发展也吸引来很多投资商的垂爱，于是酒店中有了中央供暖和电灯。世纪交替之际，这里的耀眼辉煌似乎一发不可收拾。没有做不到，只有想不到：几乎所有雪峰都建了缆车道。然而1914年战争爆发，外国游客骤减，格林德尔瓦尔德的众多宏伟计划也落得搁浅。

宝贵的收藏

这些照片都来自格林德尔瓦尔德的鼎盛时期，是当地的一些私人收藏，地方历史学家Peter Bernet选出了一些有代表性的照片，将时间机器定格百年前，在黑白中辨别四季。

Almer、Bracher、Jaggi、Kummer、Michel和Roth这些是当地耳熟能详的姓氏，他们与地方博物馆外部链接(德)协力，为后代们打开了老相册。而历史学家Bernet在多年的努力下将这些历史性照片编成了画集，发表在他自己的网站上。

陈旧的照片，尤新的记忆，这些照片记录着格林德尔瓦尔德百年前的文化、旅游和日常，之所以珍贵是因为它们来自那个摄影尚不是“家常便饭”的年月。一本名为《格林德尔瓦尔德》外部链接(德)的画册由Weber出版社出版。

在我们的#SwissHistoryPics外部链接 瑞士历史图片系列中，我们展示反映瑞士过去岁月的老照片。

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