格林德尔瓦尔德是伯尔尼高原最早的疗养胜地，19世纪末期这里也成为冬季体育爱好者的蜂拥之地，这些私人收藏的老照片显示出这个小山村曾经的辉煌。



修建了第一条公路，几年之后，又忽然出现了一个连接世界的锯齿缆车，对于这个与因特拉肯相距不远的闭塞小山村来说，那是一段激动人心的日子。



1888年，在格林德尔瓦尔德(Grindelwald)从事冬季体育运动成为可能，于是来自世界各地的游客蜂拥而至，起初是来滑雪橇、玩冰壶；后来滑雪场建成，来滑雪的人也越来越多了。



小山村蓬勃的发展也吸引来很多投资商的垂爱，于是酒店中有了中央供暖和电灯。世纪交替之际，这里的耀眼辉煌似乎一发不可收拾。没有做不到，只有想不到：几乎所有雪峰都建了缆车道。然而1914年战争爆发，外国游客骤减，格林德尔瓦尔德的众多宏伟计划也落得搁浅。



宝贵的收藏



这些照片都来自格林德尔瓦尔德的鼎盛时期，是当地的一些私人收藏，地方历史学家Peter Bernet选出了一些有代表性的照片，将时间机器定格百年前，在黑白中辨别四季。



Almer、Bracher、Jaggi、Kummer、Michel和Roth这些是当地耳熟能详的姓氏，他们与地方博物馆外部链接(德)协力，为后代们打开了老相册。而历史学家Bernet在多年的努力下将这些历史性照片编成了画集，发表在他自己的网站上。



陈旧的照片，尤新的记忆，这些照片记录着格林德尔瓦尔德百年前的文化、旅游和日常，之所以珍贵是因为它们来自那个摄影尚不是“家常便饭”的年月。一本名为《格林德尔瓦尔德》外部链接(德)的画册由Weber出版社出版。

在我们的#SwissHistoryPics外部链接 瑞士历史图片系列中，我们展示反映瑞士过去岁月的老照片。 信息框结尾

Neuer Inhalt Horizontal Line