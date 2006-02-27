200年都灵冬奥会：瑞士荣获14枚奖牌 ... 打印 评论 布鲁诺•科恩(Bruno Kernen)在高山滑雪男子速降比赛中获得第三名。(Kestone) 马蒂娜・希尔德(Martina Schild)出乎众人意料获得高山滑雪女子速降赛银牌。 斯泰芬•朗比(Stéphane Lambiel)于本届冬运会喜获男子花样滑冰银牌。(Keystone) 汤尼亚・弗里登(Tanja Frieden)在惊险刺激的女子雪板越野项目上勇超美国选手琳德斯•杰柯布莉丝(Lindsey Jacobellis)并荣获此项目金牌。Keystone) 格瑞奥•斯泰利(Gregor Stähli)继2002年美国盐湖城奥运会后，于本届都灵冬奥会俯式冰橇项目上再获铜牌。(Keystone) 阿蒙布罗斯•郝弗曼(Ambrosi Hofmann)在超级滑雪赛中荣获铜牌。(Keystone) 玛雅•佩德森(Maya Pedersen-Bieri)以每小时130公里的飞速荣获女子单人钢架雪车比赛金牌。(Keystone) 马丁•阿能(Martin Annen)和贝阿特•和弗利(Beat Hefti)获得双人雪车赛铜牌。(Keystone) 绍赫两兄弟在男子单板大回转滑雪比赛中同获奖牌。飞利浦(Philipp)夺金，斯蒙(Simon)获银。(Keystone) 褡涅拉・姆埃丽(Daniela Meuli)在女子单板大回转滑雪比赛中勇夺金牌。(Keystone) 埃韦琳・酪伊(Evelyne Leu)在女子自由式空中技巧滑雪比赛中喜获金牌。(Keystone) 瑞士女子冰壶队在与瑞典队间的紧张决赛中荣获团体银牌。(Keystone) 马丁•阿能(Martin Annen)，贝阿特•和弗利(Beat Hefti)，塞得瑞克•格朗德(Cedric Grand)以及托马斯•朗帕特(Thomas Lamparter)在四人雪车赛中荣获团体铜牌。(Keystone)