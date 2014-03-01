此内容发布于2014年3月1日 上午11:00 最后更新 - 2014年3月1日 -11:00

三月初，洛杉矶将颁布电影界最受追捧的奖项-奥斯卡奖。瑞士电影人Simon Steuri希望在好莱坞有所突破，甚至有朝一日赢得奥斯卡大奖。然而谈何容易，在洛杉矶的生活并不是只是带着这些天真浪漫的幻想，而是充满拼搏的艰辛。

作为年轻的外国电影制作人要想在好莱坞立足，必须有热情、自信、有信念、有耐力，而这位刚满37岁的伯尔尼人Simon Steuri身上拥有所有这些素质。



他出生在瑞士的艾门塔尔(Emmental)，在瑞士做过广播播音员，同时完成了电影学校的学业，已经实现了人生第一个梦想-生活和工作在好莱坞。



许多这次奥斯卡提名的作品令他深受鼓舞，比如《达拉斯买家俱乐部》(Dallas Buyers Club)。这是一部只用了很少预算，全无艺术灯光效果，仅用了23天就完成的影片，这部片子令他“心跳加快”。好莱坞正在经历一场巨变，而我们这一代的导演就学会了在工作中融汇这种“巨变”。Simon Steuri是一个轻松快乐的人，他说：“有的时候，我感觉自己像一个孩子来到了一个游乐场，没有比这里更棒的了。”



但是在电影界竞争相当激烈，与其他有才气的年轻导演不同的是，Steuri在好莱坞还没有任何关系网，一切都要靠自己。他有这样的座右铭：“每棵树都必须先有根再成长，然后才开花。”



他希望不久之后就能实现自己的另一个梦想，如果可能就在今年-拍成第一部影片《好莱坞制造》(Made in Hollywood)。



图：Adeline Wohlwend，文：Renat Kuenzi，瑞士资讯swissinfo.ch

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