来自世界各地声名显赫且志向高远的漫画艺术家借一年一度富梅托国际漫画节(FUMETTO，德)外部链接契机，聚首瑞士卢塞恩。在这一欧洲范围内最具分量的国际漫画盛事于本周末落幕之际，让我们来回顾一下本届活动的精彩瞬间。

日本波普艺术家Keiichi Tanaami在本届富梅托国际漫画节海报上签名 (Keiichi Tanaami)

本届漫画节上展出的不少作品，都直抒胸臆地坦然直面那些令人惶惑不安甚至不寒而栗的主题。现场参观的来宾，会面对以畸形恶魔和夜间爬出坟墓、靠吸食活人鲜血为生的“活死人”-吸血鬼为男主所创作的形形色色的虚构故事。而其他不少阴森可怖、让人毛骨悚然的插画作品，则取材自现实生活，譬如命丧于断头台下遭当众斩首的场景。



迄今，聚集了国际顶级漫画艺术家和漫画界翘楚笔端作品的这一漫画艺术盛事，已持续举办近三十年之久。



始于上个世纪90年代初的富梅托漫画节，最初仅针对喜好漫画的年轻人以及艺术专业学子。在那个时代，它的崭露头角，无疑是对世人将漫画视为“低龄幼齿儿童专属读物”的普遍误解和刻板印象的挑战。而此后它连年大获赞誉，证明其创办者慧眼如炬。

时光荏苒，现如今，它已从昔日小型地区性活动，拓展为欧洲最重要的漫画届盛事之一。



本年度举办的第28届富梅托国际漫画节，依然不为经济目标而折腰，一如既往地坚守其素来追求的艺术独立性。它不仅如磁铁般吸引着颇具声望且举世闻名的漫画创作巨匠，也带来了来自世界各地的漫画圈青年才俊。



在为期9天的节庆期间，美艺术作品与漫画作品之间根深蒂固的传统分界，似乎在这座城市的艺术文化场馆里消融殆尽。由知名艺术家所领衔的创作工坊和系列讲座，也是漫画节的常规项目。



今年绝不容错过的一大亮点，便是以超自然恶魔和骨骼怪兽画风而著称、享有“日本波普艺术和前卫艺术鼻祖”美誉、现已82岁高龄的日本艺术家田名纲敬一(Keiichi Tanaami)的个人系列作品。另一值得关注的焦点是以印度为主题的多幅作品。多位艺术家聚焦印度种姓制度和妇女权益遭受侵害等现象，创作出精彩纷呈的漫画佳作。



呈现在您眼前的这些作品，仅汇集了2019年富梅托国际漫画节上展出的部分杰作。

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