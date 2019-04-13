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2019年度瑞士卢塞恩富梅托(FUMETTO)国际漫画节 瑞士漫画盛典：从漫画中品读高雅

1988年出生于黎巴嫩Baabda的Jad El Khoury，是一位目前定居并工作于科威特和贝鲁特的街头艺术家及室内设计师。在富梅托国际漫画节上，Khoury展出的作品是他所创作的《旅行日志》(Travel diaries)系列作品中的部分插画。

© Jad El Khoury / Fumetto Comic Festival

出自Francesc Ruiz之手的《延伸漫画》(expanded comic)，是一种在他别出机杼的构思设计下已超越连环漫画形式的全新漫画模式。它专用于在展览厅内向来访者呈现，并需要现场参观者的积极互动。

© Francesc Ruiz / Fumetto Comic Festival

1971年出生于西班牙巴塞罗那的Ruiz，曾相继在埃及开罗、美国费城和西班牙莱里达从事漫画创作。

© Francesc Ruiz / Fumetto Comic Festival

为《弗里兹》杂志(Frieze)撰稿的艺术评论家Max Andrews表示，Ruiz的漫画艺术，无论是从图片还是文字角度而言，精妙之处在于善用廉价印刷出版物来编织和讲述故事，并且“对同性恋身份阐释和当代城市构建进行了细致入微的审视”。

© Francesc Ruiz / Fumetto Comic Festival

来自莫斯科的插画师Maria Kokorina，曾于2016年在富梅托国际漫画节上首次展出其作品。今年，Kokorina再度赴会，并举办了个展。

© Maria Kokorina / Fumetto Comic Festival

出自Kokorina之手的油毡浮雕作品和陶瓷工艺品，绝大多数都与俄罗斯历史悠久的民间传统、基于史实进行相应艺术加工的稗官野史、以及大自然等主题为创作源泉。这些插图是Kokorina脑中摹写的“瑞士印象”。

© Maria Kokorina / Fumetto Comic Festival

Lokesh Khodke是一位定居于印度新德里的独立艺术家及插画家。不仅如此，Lokesh同时还担任当地专注于参与及创作漫画和绘本的视觉平台-Blue Jackal的联合创始人。

这幅作品呈现的是他生于斯、长于斯的城市：印度博帕尔(Bhopal)。那座城市曾于上个世纪80年代遭遇举世震惊的严重工业化学事故-“博帕尔毒气泄漏案”，酿成2.5万人直接致死、55万人间接致死、20余万人永久性残疾的人间惨剧。

© Lokesh Khodke / Fumetto Comic Festival

于上个世纪60年代开启漫画职业生涯的Keiichi Tanaami，被誉为日本波普艺术鼻祖。

© Keiichi Tanaami, Courtesy of the artist and NANZUKA / Fumetto Comic Festival

Keiichi Tanaami的作品集众家之大成，将迷幻视觉元素、日本本土文化风格以及美国漫画画风融为一体。这幅作品阐释了商业、战争、疾病与欲望的交织，且这些元素的融合展现了一个爆裂的宇宙。

© Keiichi Tanaami, Courtesy of the artist and NANZUKA / Fumetto Comic Festival

他在卢塞恩艺术博物馆举办的首次瑞士个展，向受众呈现出其多样化的创作技能：拼贴、油漆、印刷、绘画、动画以及雕塑，以及他个人尤其偏爱的漫画艺术。

© Keiichi Tanaami, Courtesy of the artist and NANZUKA / Fumetto Comic Festival

A collection of pictures by comic artists

来自世界各地声名显赫且志向高远的漫画艺术家借一年一度富梅托国际漫画节(FUMETTO，德)外部链接契机，聚首瑞士卢塞恩。在这一欧洲范围内最具分量的国际漫画盛事于本周末落幕之际，让我们来回顾一下本届活动的精彩瞬间。

日本波普艺术家Keiichi Tanaami在本届富梅托国际漫画节海报上签名

(Keiichi Tanaami)

本届漫画节上展出的不少作品，都直抒胸臆地坦然直面那些令人惶惑不安甚至不寒而栗的主题。现场参观的来宾，会面对以畸形恶魔和夜间爬出坟墓、靠吸食活人鲜血为生的“活死人”-吸血鬼为男主所创作的形形色色的虚构故事。而其他不少阴森可怖、让人毛骨悚然的插画作品，则取材自现实生活，譬如命丧于断头台下遭当众斩首的场景。

迄今，聚集了国际顶级漫画艺术家和漫画界翘楚笔端作品的这一漫画艺术盛事，已持续举办近三十年之久。

始于上个世纪90年代初的富梅托漫画节，最初仅针对喜好漫画的年轻人以及艺术专业学子。在那个时代，它的崭露头角，无疑是对世人将漫画视为“低龄幼齿儿童专属读物”的普遍误解和刻板印象的挑战。而此后它连年大获赞誉，证明其创办者慧眼如炬。

时光荏苒，现如今，它已从昔日小型地区性活动，拓展为欧洲最重要的漫画届盛事之一。

本年度举办的第28届富梅托国际漫画节，依然不为经济目标而折腰，一如既往地坚守其素来追求的艺术独立性。它不仅如磁铁般吸引着颇具声望且举世闻名的漫画创作巨匠，也带来了来自世界各地的漫画圈青年才俊。

在为期9天的节庆期间，美艺术作品与漫画作品之间根深蒂固的传统分界，似乎在这座城市的艺术文化场馆里消融殆尽。由知名艺术家所领衔的创作工坊和系列讲座，也是漫画节的常规项目。

今年绝不容错过的一大亮点，便是以超自然恶魔和骨骼怪兽画风而著称、享有“日本波普艺术和前卫艺术鼻祖”美誉、现已82岁高龄的日本艺术家田名纲敬一(Keiichi Tanaami)的个人系列作品。另一值得关注的焦点是以印度为主题的多幅作品。多位艺术家聚焦印度种姓制度和妇女权益遭受侵害等现象，创作出精彩纷呈的漫画佳作。

呈现在您眼前的这些作品，仅汇集了2019年富梅托国际漫画节上展出的部分杰作。

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