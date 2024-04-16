NASA火星样本回收任务又贵又费时 可能缩减规模

2 分钟

（法新社华盛顿15日电） 因计画预算问题而受到批评的美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，正寻找更便宜、更快速的方法来回收火星探测车「毅力号」（Perseverance）采集的岩石样本。

中国在一项较简单的火星样本回收任务上正取得进展，中国官方媒体报导，应可在2030年前后实现。

NASA署长尼尔森（Bill Nelson）在电话会议中说，110亿美元的预算太高昂，2040年才把样本送回地球也太久。

NASA与欧洲太空总署（ESA）已计划派出一具登陆器到火星的杰哲罗陨石坑（Jezero Crater）附近，毅力号数年来一直在这一带搜寻可能存在于数十亿年前的古代微生物迹象。

按计画，毅力号搜集的30根样本管会被放在一枚小型火箭上，再发射进入轨道，然后由另一艘太空船捕捉后带回地球。

但独立审查委员会近期审计NASA计画后认为，火星样本回收任务从一开始就是以「不切实际的预算和时程预期」建立，且几乎不可能依照规划发射日期执行。

外部专家还发现，整体花费可能暴增到110亿美元，几乎是NASA所述的两倍。

因此NASA打算向太空相关产业徵求新提案，以缩减这趟任务的部分雄心。

NASA副署长佛克斯（Nicky Fox）说，为了加速行事，「我们可能必须缩小样本数量的规模」，但他没有详述新的数字是多少。