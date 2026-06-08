NBC专访问及其选举舞弊说 川普怒批不诚实愤而离席

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普接受国家广播公司（NBC）节目专访时，虽耐着性子回答关于伊朗战争的尖锐提问，还忍受雷电交加等天气干扰，但在主持人问及其选举舞弊言论时，川普一怒之下愤而离席。

川普起身离开前对「会晤新闻界」（Meet the Press）节目主持人维尔克（Kristen Welker）说：「你们是一个偏颇、不诚实的电视网。抱歉，我们就到此为止吧，因为我已经受够了。谢谢你，亲爱的。祝你玩得愉快。」这个专访于今天播出。

川普5日在威斯康辛州一座农场对当地农民发表演说，并在该农场接受NBC专访。由于暴雨猛烈拍打着屋顶，访问过程还因天候和音讯等问题数度中断。

访谈中，川普曾一度问道：「那是风声还是什么？」他随后又说：「听到那声音了吗？那雷声、闪电和雨声。」

维尔克询问技术人员，专访是否应该暂停。总统回答说：「不用，大家会懂，我们是在农场里。」

维尔克问及有关伊朗和核武等问题后，川普批评她是「一个大自由派、大进步派」。维尔克则反驳说：「不，我只是一名记者。」

当话题转向川普提议由纳税人买单，以补偿他认为在前总统拜登（Joe Biden）任内因党派因素遭起诉的受害者时，现场紧张气氛升高。

川普指出：「我不知道这个『武器化基金』会怎么样。但我喜欢这个想法，因为像你这样的人、虚伪肮脏的媒体、不诚实的媒体，还有像愚蠢的拜登那样的人…他们毁了别人。他们把没做错任何事的人送进监狱。」

维尔克则说：「你所说的话没有任何证据。」

川普再度搬出2020年大选被「操纵」的选举舞弊说，并指出上周在加州的初选也是如此。

维尔克要求川普提出证据。

川普则对维尔克说：「你不是不诚实，就是愚蠢。」随后便走出了镜头。维尔克虽试图挽留，川普仍愤而离席。

维尔克今天告诉观众，她昨天与川普谈及上次的专访受到天气的干扰，川普已同意再接受她一次专访。