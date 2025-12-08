Netflix收购华纳兄弟探索 川普：我会参与相关决定

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天谈到Netflix收购华纳兄弟探索旗下影视制作及串流媒体部门的计画时说，这家串流巨头已拥有「非常大的市占率，可能会是个问题」，还说他会参与相关决定。

川普抵达「甘乃迪中心荣誉奖」（Kennedy Center Honors）颁奖典礼时表示：「我会参与那项决定。」他指的是联邦监管机关正在审议这桩近830亿美元（含债）、引发反垄断疑虑并让好莱坞精英不满的收购案。

Netflix击败派拉蒙影业（Paramount）与有线电视及宽频网路商康卡斯特（Comcast）公司，以720亿美元拿下华纳兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）旗下电视、电影制作及串流业务。这项交易将把好莱坞最有价值、最历史悠久资产之一的控制权交给颠覆媒体产业的串流媒体先驱。

派拉蒙执行长艾里森（David Ellison）是川普的重要支持者。

川普并未明确表示他是否支持批准这项交易，但他指出娱乐产业可能出现市场集中度愈来愈高的问题。 川普说：「这将留给一些经济学家来判断…但这确实是很大的市场占有率，可能会成为问题，这点毫无疑问。」

若这桩交易按现有形式完成，Netflix将接手华纳兄弟探索旗下制片厂与串流平台HBO Max，包括经典电影「北非谍影」（Casablanca）、「大国民」（Citizen Kane），以及近期卖座强片「芭比」（Barbie）等重量级作品。

这项收购也将让Netflix影片库涵盖各种内容，包括「哈利波特」（Harry Potter）、「魔戒」（Lord of the Rings）等系列电影，以及蝙蝠侠、超人、神力女超人等DC Studios超级英雄片。

不过，这桩交易并不包含有线电视频道，例如Discovery与美国有线电视新闻网（CNN），它们将在并购前从华纳兄弟分拆出去。（编译：刘文瑜）