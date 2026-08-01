Netflix纪录片「勇闯世界14高峰」主人翁 普尔加命丧巴基斯坦雪崩

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（法新社巴基斯坦司卡度1日电） 尼泊尔裔英国籍知名登山家普尔加（Nirmal Purja）率领10人组成的国际探险队，在巴基斯坦遭遇雪崩后失联。登山公司今天在社群媒体发文证实，普尔加在雪崩事故中丧生。

普尔加的登山公司「精英探险队」（Elite Expeditions）表示：「我们怀着深切悲痛与无比心碎的心情证实，普尔加在布洛德峰（Broad Peak）雪崩后不幸丧生。我们也获悉，探险队其他成员也不幸罹难。」

普尔加最近率领10人组成的国际登山探险队，攀登世界最高峰之一、海拔超过8000公尺的巴基斯坦布洛德峰，在7月30日遭遇雪崩后失联。

除了普尔加，这支国际登山探险队还包括5名尼泊尔人、1名巴基斯坦人、1名阿曼人、1名美国人及1名中国籍登山客。

普尔加曾在英国特种部队服役，2019年4月至10月期间，他在6个月又6天内，完成攀登14座「8000公尺高峰」（海拔超过8000公尺山峰）的壮举，于当时缔造世界纪录。

这项壮举后被拍成Netflix纪录片「勇闯世界14高峰：挑战不可能」（14 Peaks: Nothing Is Impossible），于2021年上架后，普尔加在国际间声名大噪。

尼泊尔总理夏哈（Balendra Shah）今天在社群媒体发表声明指出，他对普尔加及其他登山客在巴基斯坦雪崩事故中罹难一事表达哀悼。

夏哈表示：「罹难登山客的人生旅程…虽已告终，但他们展现的勇气、奉献精神与贡献所写下的历史，将永远鼓舞世人。」