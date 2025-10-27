NGO示警28项碳炸弹计画启动 挑战全球气候目标

2 分钟

（法新社巴黎27日电） 多个非政府组织今天警告，尽管对气候存在灾难性影响，自2021年以来，全球已有约28个被称为「碳炸弹」的大型化石燃料开采计画开始运作。

所谓「碳炸弹」，是指根据2022年一项研究成果，指单一油气或煤矿设施于运作期间能释放超过10亿吨二氧化碳。该研究当时统计，全球共有425个这类计画。

2021年具有关键意义，因为国际能源总署（International Energy Agency）当年表示，启动新的石油与天然气开采计画，与达成2015年巴黎协定所订气候目标不相容的。

两年后，全球各国在联合国气候变化纲要公约第28次缔约方会议（COP28）同意开始逐步淘汰化石燃料。

这次最新统计由Lingo、Data for Good、Reclaim Finance及Eclaircies等非政府组织共同提出。

他们说，目前约有365个计画产出仍然超过10亿吨碳排放，这项数据与先前统计数字不同，是因为部分设施已减产或评估方式有所调整。

中国占这些「碳炸弹」计画的43%，俄罗斯9%，美国5%。

西方大型石油公司虽然拥有最多相关计画，但沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）与中国国家能源集团则产生最多碳排放量。