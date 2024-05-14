NGO：去年底全球7590万人境内流离失所 创下新高

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（法新社日内瓦14日电） 非政府组织（NGO）「境内流离失所监测中心」（IDMC）今天说，苏丹和加萨走廊（Gaza Strip）的冲突迫使全球的「境内流离失所者」人数在去年底以7590万人创新高。

境内流离失所监测中心表示，「境内流离失所者」（internally displaced person, IDP）人数在过去5年增加50%以上。去年底的人数高于2022年底的7110万人。

难民是指逃往国外的人，境内流离失所者则是指在自己居住的国家境内被迫迁移的人。

境内流离失所监测中心在年度「全球境内流离失所问题报告」中说，全球有6830万人因冲突和暴力而在境内流离失所，770万人则是因为灾害。

过去5年因冲突造成的境内流离失所者人数增加2260万人，其中增幅最大的是2022年和2023年。

境内流离失所监测中心说，苏丹是自2008年有纪录以来境内流离失所者人数最多的单一国家，有910万人。几乎一半的境内流离失所者生活在撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）。

监测中心主任比拉克（Alexandra Bilak）说：「我们过去两年看到因冲突和暴力而不得不逃离家园的人数达到惊人的新水准，即使在趋势有所改善的地区也是如此。冲突和遗留的破坏让数百万人无法重建生活，而且往往持续多年。」

去年因冲突导致新的人口移动情况中，苏丹、刚果民主共和国和巴勒斯坦自治区的冲突占了将近2/3。

加萨走廊截至去年底有170万名巴勒斯坦人在境内流离失所。