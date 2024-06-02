OPEC+会议将登场 外界估可能延长减产至2024年底

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（法新社维也纳2日电） 石油输出国家组织与盟国（OPEC+）预计今天召开线上会议并就生产政策展开讨论，随着地缘政治和经济层面的挑战使油市乌云罩顶，延长当前减产政策不失为一个可能的选项。

沙乌地阿拉伯为首的石油输出国家组织12个成员国和俄罗斯主导的10个产油盟国，原定昨天在OPEC维也纳总部召开半年一次的例行会议。

不过，OPEC+上周决议改成格林威治标准时间11时（台湾时间2日晚间7时）线上举行这场会议，但部分国家被要求于会议前派遣官员到沙国首都利雅德。

分析师们表示，面对地缘政治不确定性，OPEC+的22个国家可能选择谨慎因应，将当前的减产行动延长至今年第3季，甚至是到今年底。

OPEC+从2022年底以来开始减少供应石油，试图阻跌油价。OPEC+各国目前透过联盟整体减产和额外的自愿减产，每天减产约600万桶石油。

瑞士的瑞讯银行（Swissquote Bank）市场分析师欧兹卡迪斯卡亚（Ipek Ozkardeskaya）认为，今天这场会议也可能会决定「调整部分国家的生产配额」。

跟OPEC关系密切的一位专家告诉法新社，赶赴利雅德的OPEC+部分国家官员可能希望争取更多生产配额，以利增产石油。

国际传真社（Interfax）的哈萨克分社报导，哈萨克能源部长萨特卡列夫（Almasadam Satkaliev）证实他人已在利雅德。

科威特石油部的消息人士透露，科威特也会派代表前往利雅德。另外，根据彭博（Bloomberg News）报导，伊拉克和俄罗斯预料也将派出高层官员到利雅德。