OPEC+失阿联调节角色 分析：恐引连锁退群效应

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（法新社维也纳2日电） 石油输出国组织与伙伴国（OPEC+）其中7个成员国将于明天举行线上会议，这是阿拉伯联合大公国宣布退出后，OPEC+首次就产量配额作出决策。

阿联是全球主要产油国之一，因不满产量配额而于4月28日宣布决定退出石油输出国组织（OPEC）及其扩大机制OPEC+，并于5月1日生效。

鉴于OPEC和OPEC+至今尚未对阿联的退出公开表态，阿尔及利亚、伊拉克、哈萨克、科威特、阿曼、俄罗斯与沙乌地阿拉伯这7国明天会后的声明基调，必将引发市场关注。

数据分析公司Kpler分析师巴克（Amena Bakr）指出，阿联退出对OPEC来说是「非常重大的事件」，影响力远超以往卡达或安哥拉先后于2019与2023年的退群。

阿联未退出前是OPEC+第4大产油国，拥有大量未开发产能，这成为该组织调节市场时的重要杠杆。

阿联近年来大举投资基础设施，国营阿布达比国家石油公司（ADNOC）计划2027年将日产量提升至500万桶，远高于先前约350万桶的配额。

这让阿联成为低成本、有竞争力的产油国，不仅恐削弱沙乌地阿拉伯及盟友调控市场的影响力，也可能引发伊拉克、哈萨克等成员国效法「退群」的连锁反应。