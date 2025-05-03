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OPEC+当中8成员国大涨6月增产规模 油价恐再跌

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（法新社维也纳3日电） 石油输出国家组织与盟国（OPEC+）当中包括沙乌地阿拉伯、俄罗斯等8个成员国今天宣布，6月产油量增加规模将较原本计画大幅提高。这恐怕会造成现已低落的油价进一步下跌。

OPEC+发布声明表示，有8个成员国6月每日产油量合计增产规模将由原本计划的13万7000桶大增至41万1000桶，与5月增产规模相同。这8国还包括伊拉克、科威特、阿拉伯联合大公国、阿曼、哈萨克和阿尔及利亚。

挪威能源市场研究公司睿谘得能源（Rystad Energy）分析师李昂（Jorge Leon）表示：「OPEC+直接为石油市场投下震撼弹。上个月的决定已是敲响警钟，今天的决定则是释出确定信息，也就是沙乌地带头的这个集团正在改变策略，一改多年来减产作风，转为追求市占。」

他进一步指出，这样的改弦易辙，也将让这些国家有机会与美国总统川普（Donald Trump）打好关系。

共有22个成员国的OPEC+直到不久前还在利用供应吃紧来推高油价，他们守住数以百万计桶储油。但川普在1月上任后不久，便呼吁沙乌地增产来让油价下跌。

OPEC+已在4月略为调降石油需求成长预估，理由是美国关税措施可能冲击世界经济。

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