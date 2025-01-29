立足瑞士 报道世界
登录

OpenAI发表供美国政府使用ChatGPT Gov

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社旧金山28日电） 美国科技公司OpenAI今天发表客制化版的ChatGPT Gov，这是一款专属美国政府使用的人工智慧工具。

政府巨额合约向来是科技业者竞逐的对象，而OpenAI先前已夸口，说美国联邦、州与地方的各级政府使用ChatGPT的用户累计已达9万。

而ChatGPT Gov正是OpenAI这款广受欢迎的聊天机器人的新版，提供量身打造的人工智慧工具，从旁协助政府机构与雇员的职掌。

OpenAI发网文表示：「藉由向美国政府提供我们的产品，我们的用意在于确保AI用于国家和公共利益、符合民主价值，同时使决策者能够负责任整合这些能力，为美国人民提供更好的服务。」

OpenAI说，ChatGPT Gov依据商用的聊天机器人企业版而打造，并且可用于微软（Microsoft）的云端运算平台，「自架服务的ChatGPT Gov能使政府机构更易于管理它们各自的安全、隐私及合乎规定的要求」。

OpenAI发布的网文表示，相信新产品将加速授权OpenAI工具，用于处理政府机构的敏感不公开资料。

美国总统川普（Donald Trump）在上任隔天即宣布一项重大投资，将由日本巨擘软银（SoftBank）和OpenAI领衔，打造人工智慧基础设施。

川普说，这个称之为Stargate的合资企业，「将至少投资美国AI基础设施5000亿美元（约新台币16兆）」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
55
103 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 杰西卡·戴维斯·普吕斯

药品短缺对您的医疗体验有何影响？

您是否曾在药房买药时被告知没有现货？在瑞士和许多其他国家，药品短缺问题日益严重，从抗生素到普通止痛药都受到影响。

参与讨论
10
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 萨拉·易卜拉欣

您担心人工智能系统给环境带来的影响吗？

人工智能系统有望帮助人们战胜气候危机等巨大挑战。然而，由于为其提供动力的机器需要消耗大量的能源和自然资源，这些系统自身如今也显然成为了亟待解决的一大难题。

参与讨论
7
16 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团