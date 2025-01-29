OpenAI发表供美国政府使用ChatGPT Gov

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（法新社旧金山28日电） 美国科技公司OpenAI今天发表客制化版的ChatGPT Gov，这是一款专属美国政府使用的人工智慧工具。

政府巨额合约向来是科技业者竞逐的对象，而OpenAI先前已夸口，说美国联邦、州与地方的各级政府使用ChatGPT的用户累计已达9万。

而ChatGPT Gov正是OpenAI这款广受欢迎的聊天机器人的新版，提供量身打造的人工智慧工具，从旁协助政府机构与雇员的职掌。

OpenAI发网文表示：「藉由向美国政府提供我们的产品，我们的用意在于确保AI用于国家和公共利益、符合民主价值，同时使决策者能够负责任整合这些能力，为美国人民提供更好的服务。」

OpenAI说，ChatGPT Gov依据商用的聊天机器人企业版而打造，并且可用于微软（Microsoft）的云端运算平台，「自架服务的ChatGPT Gov能使政府机构更易于管理它们各自的安全、隐私及合乎规定的要求」。

OpenAI发布的网文表示，相信新产品将加速授权OpenAI工具，用于处理政府机构的敏感不公开资料。

美国总统川普（Donald Trump）在上任隔天即宣布一项重大投资，将由日本巨擘软银（SoftBank）和OpenAI领衔，打造人工智慧基础设施。

川普说，这个称之为Stargate的合资企业，「将至少投资美国AI基础设施5000亿美元（约新台币16兆）」。