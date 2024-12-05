OpenAI执行长有信心马斯克不会滥用职权

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（法新纽约4日电） 美国人工智慧（AI）公司OpenAI执行长阿特曼今天表示，他有信心亿万富豪马斯克不会利用和总统当选人川普的密切关系伤害商业竞争对手，并称这行为「极不符合美国精神」。

马斯克（Elon Musk）预计在即将上任的川普政府中执掌新设的「政府效率部」（Department of Government Efficiency），令外界担忧他是否会利用职权偏袒自家企业引发热议。

阿特曼（Sam Altman）在「纽约时报」（New York Times）举办的「交易录峰会」（DealBook Summit）上回应此事。他说：「或许我的想法最后有可能是错的，但我相当坚信马斯克会做对的事，利用政治权力伤害竞争对手并让自家企业受益，这极不符合美国价值观。」

阿特曼还说，纵使「他有许多让人不喜欢的地方…这么做我认为将严重违背他自己非常珍视的价值观，所以我对此不太担心」。

身为OpenAI联合创办人的马斯克目前已退出公司，正与OpenAI和微软（Microsoft）诉讼，并声称他们偏离了这个计画最初非营利的使命。

据「华尔街日报」（Wall Street Journal）报导，马斯克创立的人工智慧新创公司xAI估值达500亿美元（约新台币1.6兆元），是全球最有价值的新创公司之一。