立足瑞士 报道世界
登录

OpenAI执行长有信心马斯克不会滥用职权

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新纽约4日电） 美国人工智慧（AI）公司OpenAI执行长阿特曼今天表示，他有信心亿万富豪马斯克不会利用和总统当选人川普的密切关系伤害商业竞争对手，并称这行为「极不符合美国精神」。

马斯克（Elon Musk）预计在即将上任的川普政府中执掌新设的「政府效率部」（Department of Government Efficiency），令外界担忧他是否会利用职权偏袒自家企业引发热议。

阿特曼（Sam Altman）在「纽约时报」（New York Times）举办的「交易录峰会」（DealBook Summit）上回应此事。他说：「或许我的想法最后有可能是错的，但我相当坚信马斯克会做对的事，利用政治权力伤害竞争对手并让自家企业受益，这极不符合美国价值观。」

阿特曼还说，纵使「他有许多让人不喜欢的地方…这么做我认为将严重违背他自己非常珍视的价值观，所以我对此不太担心」。

身为OpenAI联合创办人的马斯克目前已退出公司，正与OpenAI和微软（Microsoft）诉讼，并声称他们偏离了这个计画最初非营利的使命。

据「华尔街日报」（Wall Street Journal）报导，马斯克创立的人工智慧新创公司xAI估值达500亿美元（约新台币1.6兆元），是全球最有价值的新创公司之一。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
85 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
366
250 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 策诺·佐卡泰利

瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？

知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？

参与讨论
8
11 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团