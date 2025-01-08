OpenAI执行长阿特曼否认胞妹性侵指控

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（法新社旧金山7日电） 美国人工智慧（AI）新创公司OpenAI执行长阿特曼被胞妹安妮．阿特曼指控并提告，指他在她小时候长期对她性侵。阿特曼今天发文否认，并称安妮的说法「完全不实」。

阿特曼（Sam Altman）在社群媒体X平台发布一封信，表示「安妮（Annie Altman）对我们的家庭做出非常伤人且完全不实的指控，尤其是针对沙姆（阿特曼名字）」。这封信还有他母亲和两位兄弟共同署名。

他们写道，他们爱安妮且非常关心她的福祉，照顾面对心理健康挑战的家庭成员是项艰钜任务。

现年39岁的亿万富豪阿特曼，是矽谷最具魅力的人物之一，他2022年推出AI聊天机器人ChatGPT后在全球声名大噪，ChatGPT也激起各方竞相研发先进AI。

阿特曼一家指出，他们已尝试帮助安妮，支付她的开销并确保她「每月都会获得财务援助，且我们预期这在她余生都会一直持续下去」。

他们说「尽管如此，安妮继续和我们要更多钱」，并指出在多年关系紧张，以及安妮昨天提告之后，他们决定做出公开回应。

这家人谈到：「她所提出的最恶劣指控，就是她在小时候遭到沙姆性侵。…所有这些指控都完全不实。」

安妮比阿特曼小9岁，根据控告书，她指控性侵事件从1997年她3岁一直持续到2006年。