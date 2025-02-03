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OpenAI执行长阿特曼：「没计画」控告DeepSeek

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（法新社东京3日电） OpenAI执行长阿特曼今天在东京告诉媒体，OpenAI「没计画」控告中国新创公司「深度求索」（DeepSeek）。DeepSeek强大且开发成本似低的AI聊天机器人，引发矽谷的关注。

人工智慧（AI）聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI上周警告，中国企业正努力试图仿冒其先进的AI模型。

阿特曼（Sam Altman）今天在东京告诉记者：「不，我们目前没计画控告DeepSeek，我们只会继续打造优异的产品，以模型实力引领世界。」

阿特曼也再度表示：「DeepSeek的确是令人印象深刻的模型，但我们相信我们将继续向前沿推进，推出优异的产品，所以，我们乐见出现对手。」

「我们过去曾面对许多对手，但我想推动技术进步和保持领先，符合所有人的利益。」

DeepSeek的表现引发一连串指控，声称DeepSeek对AI聊天机器人ChatGPT等美国领先的科技，进行逆向工程。

OpenAI曾表示，对手使用一种名为「蒸馏」（distillation）的技术，即较小的AI模型透过模仿较大模型的行为和决策模式来学习，类似学生向老师学习的方式。

不过，OpenAI本身也面临多起侵犯智慧财产权的指控，这些指控主要和使用受版权保护内容训练其生成式AI模型有关联。

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