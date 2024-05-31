OpenAI：中俄等组织以AI技术 试图影响地缘政治

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（法新社旧金山30日电） ChatGPT开发商OpenAI今天表示，过去3个月，OpenAI已破坏5起秘密影响力行动，这些行动试图利用OpenAI的人工智慧（AI）技术操纵世界各地舆论和影响地缘政治。

OpenAI在一篇部落格文章中表示，被破坏的活动源自俄罗斯、中国、伊朗和一家位于以色列的私人公司。

威胁发动者试图利用OpenAI强大的语言模型，进行生成评论、文章、社群媒体个人档案以及除错机器人和网站程式码等任务。

OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）表示，这些行动「似乎并未因我们的服务，而显着增加受众参与度或扩大受众」。

OpenAI等公司正受到密切关注，因为各界担心ChatGPT或图片生成工具Dall-E等应用程式可能会在几秒钟内大量生成欺骗性内容。

在全球各地即将举行重大选举之下，俄罗斯、中国和伊朗等国家在投票日前，利用秘密社群媒体行动加剧紧张局势，这一点尤其令人担忧。

其中一个行动叫做「文法错误」（Bad Grammar），是先前俄罗斯针对乌克兰、摩尔多瓦、波罗的海国家和美国的未报告行动。这项行动使用OpenAI模型和工具，在Telegram用俄语和英语撰写简短的政治评论。

另外，俄罗斯「分身」（Doppelganger）行动则利用AI在社群媒体X等平台上，撰写英语、法语、德语、义大利语和波兰语等语言的评论。

OpenAI也阻止了中国的「垃圾伪军」（Spamouflage）影响力行动，此行动滥用OpenAI模型来研究社群媒体上的活动、并用多种语言撰写贴文以及除错网站程式码。