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出入境 跨境购物：请用瑞士海关应用申报

Customs at Basel airport

乘坐飞机和火车入境瑞士的人也可以使用该应用。

(© Keystone / Gaetan Bally)

约有9万人已经下载该手机应用，以加快在瑞士边境申报物品时的清关过程。瑞士海关7月2日表示，此项创新举措自一年前推出以来，已为海关额外带来110万瑞士法郎(合768万元人民币)的关税收入。

联邦海关管理局(Federal Customs Administration 多语)外部链接表示，QuickZoll应用大获成功，自2018年春季以来，通过该应用完成的海关申报已超过1.3万宗。由于纸质申报量并未减少，官员称，该应用带来了额外的关税收入。

无论是在公路过境站，还是乘坐铁路和飞机入境的人，都能使用该应用。通过该应用，用户能了解瑞士海关的要求，填写申报单并支付关税。

这是瑞士政府在DaziT项目下推出的数字创新举措之一。该项目从2018年持续到2026年，预计投入4亿瑞郎。QuickZoll应用的开发成本为20万瑞郎。

5月初，瑞士海关还推出了新应用”Via”，用于支付境外登记的长途客车或房车等大型车辆入境瑞士的关税。自上线以来，Via已经创造10万瑞郎的收入。

5月底，用于申报商业物品的应用”Activ”开始试运行。该试行项目设在瑞士西北部巴塞尔的莱茵河入境点。海关没有发布关于该应用是否成功的数据。

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瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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