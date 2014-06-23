此内容发布于2014年6月23日 下午2:38 最后更新 - 2014年6月23日 -14:38

弗里堡医院的急诊室：医院里有大量外籍工作人员，他们将受到政府移民配额政策的冲击。 (Keystone)

对于申请四个月以上居留的外籍人士，瑞士将重新执行配额政策。6月20日，瑞士联邦政府决定严格执行2月9日通过的“反对大规模移民”动议内容。瑞士与欧盟的冲突在所难免。

相关部门需要对瑞欧之间的人员自由流动协议进行调整，但欧盟已经表示没有协商的余地。全民公决结果一出，欧盟委员会就强调，国籍比例定额和国家优先权-这些政策同欧盟与瑞士的双边条约相悖。

禁止入内 一针见血的漫画 2014年2月9日，瑞士选民以50.3%的微弱多数票反对大规模移民，对于那些擅于以政治为题的漫画家来说，瑞士是把球射进了自家的球门，令瑞士更加不受欢迎，但欧盟的日子也不好过。 许多报纸都将这次投票与1992年瑞士全民以勉强多数反对加入欧洲经济共同体的投票相提并论。 ...

瑞士联邦委员会对此心知肚明，因此政府将努力发起另一项全民投票，让人民来抉择：是放弃同欧盟的双边关系，还是将2月9日公投的内容从宪法中抹去。

政府：前路迷茫

瑞士司法部长西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)表示：“宪法条款应该得到执行，这对于联邦委员会来说是不言而喻的事情，”但她同时表示，无法预见这一政策带来的结果。

“任何解决之道都无法同欧盟的人员自由流动政策相兼容，”这位女部长补充道。

各州：双管齐下

瑞士各州计划继续执行原有的双轨移民接收制度。一方面要顾及整体劳务市场的需求，另一方面规划欧盟/欧洲自由贸易联盟成员国公民的移民。

跨境工作者的数量也要受到配额限制。为了保护本地人的工作机会，各州还能够定义自己的补充限制规定。国家优先权政策也会得到执行。

瑞士州级政府联合会(CdC)书面表示：“瑞士经济需要专业人员，这是肯定的，但同时也需要简单劳动力，尤其在农业、旅游业、医疗业和工业领域。”对于第三国国家的公民，如以往一样，高级专业人员在移民申请中会被优先考虑。

雇主：形势严峻

瑞士雇主联合会(l'Union patronale suisse)对联邦政府的态度表示不满。该组织希望外籍雇员可以在一年的工作期限内，免受工作许可的限制。雇主们对于外籍员工额度限制的反对声音没有引起反响和重视，他们对此表示遗憾。而瑞士工会组织(USS)对政府的决定也表示失望，其首席经济学家Daniel Lampart表示，对于瑞士的工薪阶层来说，联邦政府做了一个错误的决定，因为他们的职位和工资都会受到威胁。

党派：褒贬参半

尽管自由民主党和基督民主党两个中右派政党对政府的计划表示欣赏，但右派和左派政党都表示了各自的不满。社会民主党认为这恶化了短期工人的工作待遇，招收大量短工必然导致工资的下滑。

而提出“反对大规模移民动议”的瑞士人民党对政府也颇为不满，因为内部法律上的问题还没得到解决，联邦政府就计划同欧盟进行谈判。此外，人民党还要求紧急严化对于家庭团聚和社保领取的有关规定。

现行宪法相关条款 2月9日，“反对大规模移民动议”通过后，瑞士联邦宪法增加了如下内容：



法条121a

1 瑞士独立地管理外籍人士的移民。 2 外籍人士的居留许可受年度上线和额度的限制。上线适用于所有外籍人士的居留权申请，包括难民申请。长期居住、家庭团聚和社保福利等权利会受到限制。 3从事有酬工作的外籍人士，其居留许可的上线和额度限制受瑞士整体经济利益的影响。国籍上的优先制度适用于移民和跨境工作者的接收。颁发工作许可的首要因素是雇主的申请、员工的融入能力和工资充足、自主的来源。 4 任何同本细则相冲突的国际条约都不能得已签订。 5 法律效力高于行政法规。 信息框结尾



(编译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社

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