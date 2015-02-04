此内容发布于2015年2月4日 上午11:00 最后更新 - 2015年2月4日 -11:00

黎巴嫩Bekaa-Tal难民营中的叙利亚难民 (Reuters)

世界范围内的难民在增多；国内流离失所的人也在增加。叙利亚战争就是主要原因之一。黎巴嫩和约旦不堪忍受来自其邻国的难民潮，几近崩溃，这也引起瑞士的深思，如何让援助来得更深入？瑞士应该接收更多的难民，还是在当地提供更多的援助？

“船上有350人，他们连踢带踹地让我们挤做一团。所有人都糟糕透了，4天半没有吃东西。我想起来了，那次水渗到了船上。幸好有一艘油轮开过来，船员们可以向它呼救”。

这是30岁的Neroz Kahil向我们讲述的故事。在她2013年9月抵达意大利之前所遭受的磨难，她永远都不会忘记：

就在8个月前，她和她的家人离开了叙利亚的城市阿勒颇(Aleppo)。因为一枚炸弹落在了不远处的清真寺，毁了她家的房子。

她们首先逃到黎巴嫩，之后是土耳其、希腊。这位女士花了13‘000美金，为了偷渡到欧洲。她睁着哭肿了的眼睛说，她必须留下4个小孩中的2个。那时他们分别只有5岁和10岁。“我的前夫不想来欧洲。他对我说：你可以带走两个，自己选吧。这是我一生中最黑暗的时刻”。

在意大利，Neroz Kahil登上了开往瑞士的火车。蛇头这样建议她的。“其实我是想去德国。没有什么特别的原因，但我所遇到的所有的老乡，都想去德国”。

刚到瑞士的意大利语区提契诺州的时候，有一个警察很照顾她。“他是那样的友好，甚至给我买了一份披萨，”她回想到：“对我们来说，这是自离开叙利亚以来，第一缕接触到的人类的气息。我对自己说，够了。从一个国家辗转到另一个，令我很痛苦。我的女儿们也筋疲力尽。就这样，我们留在了瑞士”。

逃出叙利亚

Neroz Kahil只是众多难民中的一个。根据联合国难民署(UNHCR)的最新报道，仅在2014年上半年，就有550万人逃离自己的家园。而据2013年底的统计，当时的难民和国内流亡者已有5120万。

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统计数字显示的是日益恶化且令人担忧的发展局势。而且首先是那些贫穷国家，要负担移民的大部分财务及社会援助开销。仅有4%的叙利亚难民可以抵达欧洲(国际特赦组织外部链接数据)。

近3年来，有15万人自叙利亚向欧盟国家递交了避难申请。而土耳其要面对的是，在伊斯兰国进攻Kobane之后，仅仅一周，就有同样多的难民涌入该国，国际特赦组织这样写道。

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叙利亚邻国已濒临接收极限，难民署表示，它们也没有得到来自国际社会的更多的支持。

1月初公布的报告显示，约旦2/3的叙利亚难民，生活在当地的贫困线以下。而黎巴嫩的叙利亚难民数量，已占到总人口的1/4，他们的境况同样堪虞。

“长达6个月，我们就住在1间房里。电力很弱，只够点一盏灯的。尽管我的前夫有工作，却没有工资。我和孩子们留在家里，没钱送他们上学，”Neroz Kahil回忆道。但最令人难以忍受的，是当地人对叙利亚难民的厌恶态度：“黎巴嫩人并不欢迎我们”。

对难民提供更多帮助

寻求避难者人数在增长

2014年，瑞士收到23'765份避难申请，比前一年增长11%。申请者多来自厄立特里亚(6923份)、叙利亚(3819)和斯里兰卡(1277)。 和欧洲相比，向瑞士提出难民申请的人数还算少的。欧洲的难民申请人数已达到自1990年以来的最高潮(60万，比2013年增加35%)。 瑞士的难民申请人数只占全欧洲的4%。其中申请成功的占26%。2013年的申请成功率只有15%。 (来源：移民国务秘书处) 信息框结尾

4年前战争爆发后，瑞士接收了约9000名叙利亚难民。其中近一半因简化了的入境条件而进入瑞士。2013年秋，政府决定在3年内按分担额接收500名特别是受伤的难民。

但瑞士政府认为“对当地的援助应列在首位”，因此提供了1.28亿瑞郎。除去紧急援助措施以外，收留叙利亚难民的黎巴嫩家庭也会得到财务支持。此外，还向在黎巴嫩和约旦修建学校提供了资金帮助。

但瑞士难民援助组织(SFH)称，这些措施还远远不够：“瑞士和整个欧洲，都要做得更多”。该组织发言人Stefan Frey对瑞士资讯swissinfo.ch说：“伤员、带着孩子的单身母亲、老人、病人，他们只有被送到欧洲才能得救”。

对Stefan Frey来说，瑞士还有足够的地方留给难民：“那些旅游业发达的州，还有些潜在的留宿地，比如说废弃的旅馆，改造起来很容易。还有工业和企业园区，住的地方不用多奢华。但这是在挽救生命”。

国民院议员Heinz Brand，也是瑞士人民党(该党派以严格的难民政策著称)的移民问题专家，他认为已进入难民申请程序的难民，可以在叙利亚战争持续期间，作为“需要保护的人”获得暂时接收。该政策在前南斯拉夫陷入战争时，起到了快速接收难民、快速进行保护的作用。

这位人民党议员于12月底亲自拜访了黎巴嫩，并且在难民营里获得了第一手资料。“难民营的情况很凄凉。那里的贫困令人难以想象。那儿的情景让人无限悲伤，没有未来、没有希望，”面对瑞士资讯，Brand这样描写自己的印象。

这位人民党的政客承认，这次亲身经历改变了他对难民问题的一些看法。他比较赞同按照分担额度收留一些生病的人，并且力争让更多的家庭能够团聚。与此同时他依然确信，最有效的帮助还是要在当地进行。

“大多数在难民营中与我交谈的人，都说并不愿意去欧洲。他们想留在故乡附近，想看到故乡的发展，还可以尽快地返回，只要事态变得平稳，”Heinz Brand说。

改变看法

“我认为这两种方法都很必要，”Roger Zetter对瑞士资讯说。牛津大学移民研究中心的退休教授Zetter相信，欧洲国家必须要做得更多，才能让叙利亚难民重新安置下来。“众所周知，许多难民都在寻找重新开始的机会，因为他们已经看不到家乡的未来了。但只有1/10的人能够成功”。

接收10万叙利亚难民？ 1月初，28家和平及难民组织向联邦总统递交一封公开信。信中要求政府废除繁文缛节，允许接收10万名叙利亚难民，并放宽为叙利亚难民发放签证的政策。 致公开信的发起方之一瑞士和平委员会认为，实施该倡议，可以让更多的难民遵循安全的旅行方式进入欧洲。这样也可以向欧盟施加更大的压力，使其能够更慷慨地接收难民。 该倡议取得成功的几率却并不大。“这并不现实，而且有挖苦人之嫌，”瑞士人民党国民院议员Heinz Brand说。他认为，瑞士各州为接收移民已做到“极限”。 据《新苏黎世》报周末版报道，瑞士正在考虑，是否要加入欧盟的一项先锋项目，协助分担1万名叙利亚难民。 信息框结尾

Roger Zetter接受联邦移民问题委员会(EKM)的委托，撰写名为《保护流离失所者》的报告。他的看法是：“要仔细考虑叙利亚难民在欧洲范围内的再分配”。到目前为止，瑞典、德国等一些国家接收了大部分难民。

针对在当地的帮助，Zetter认为这是一个新的开端：“我们必须放弃紧急援助这类想法，而要考虑到长期性。我们必须想到，怎样才能帮助移民，让他们因当地居民在就医及求学问题上面临巨大压力时，而不至于受到歧视”。

“在这里我感到自己受到尊重”

面对联合国难民署和多家和平与难民组织的呼吁，联邦委员会开始考虑，如何将难民援助进行得更深入。2月底，主管部门将呈交如何在当地进行援助的建议。而即将获得讨论的下一个议题还有，在什么条件下瑞士将接收更多的难民。

当政治日程还在进行的时候，Neroz Kahil正在等待她难民申请的裁决，1年多前，她就已经递交了申请。目前，她住在弗里堡的一套公寓里，还在学习法语。在红十字会的帮助下，她的另外2名子女也来到了瑞士。现在这4个孩子都在上学。

“我挺幸运的，因为我遇到的人，都愿意帮我。我不想离开瑞士，这并不是钱的问题，或者是我想完成点什么。在这里，我只是感觉受到了尊重，来自人的尊重”。



(转译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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