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国际日内瓦
联合国已近风烛残年了吗？

多边主义危机 联合国已近风烛残年了吗？

2020年，恰逢国际日内瓦庆祝联合国成立75周年以及国际联盟成立100周年。然而，这种世界秩序能否承载并回应那些触动全世界各国及社会的巨大变迁？围绕着国际日内瓦面临的五大挑战，我们试着寻找答案。

作为联合国欧洲总部所在地，日内瓦是除纽约之外另一个最具重要性的世界多边外交中心。在日内瓦，关系全球的重大问题得以磋商讨论；之后，世界各国将在纽约选定应对的方案及对策。

深入浅出  国际日内瓦为何对瑞士如此重要？

“世界上最大的多边外交中心”、“和平之都”、“全球治理的核心地带”-瑞士官员经常穷尽脑海中的华丽辞藻来描述日内瓦，市中心以北两公里处聚集了众多国际机构。“国际日内瓦”到底是什么？为什么对瑞士而言如此重要？

为了传达“今天这种国与国关系的组织形式比以往任何时候都更加宝贵”的讯号，日内瓦将庆祝活动的关键词定为#Multilateralism100(#多边主义100)。这是一个明确的信号，尽管被称为“20世纪世界警察”的美国越来越倾向于单边主义-这是一种大国意愿，是对其他国家主权和制约国家关系的国际法的忽视。

国际城市日内瓦 特朗普令美国与日内瓦关系蒙上阴影

随着唐纳德·特朗普入主白宫，美国对联合国及其他驻瑞国际组织的未来政策充满变数，日内瓦已经为此深感紧张。在这山雨欲来之时，瑞士资讯swissinfo.ch与您共同回顾美国与“国际城市日内瓦”紧密交织的历史。

捍卫和平。这是国际联盟和联合国共同的使命。两个国际组织分别诞生于令欧亚大陆遭受重创的第一、二次世界大战之后。

每次具有国际后果的战争结束后，战胜方都想建立一个基于人民自决权的法律框架。这样一来，和平就不仅仅基于大国之间的力量平衡，而是能更好地兼顾所有成员国及其人民的利益。

百年纪念 日内瓦：是国际之都，也是记者之都

1919年6月，凡尔赛条约为国际联盟在日内瓦的成立奠定了基石，这将是世界上第一个以维护和平为主要使命的国际组织。组织成立至今，将近1500名记者曾经从日内瓦向全世界传递着关于国际联盟的消息。

在联合国秘书长看来，上述目标远远没有实现。“今天一股‘疯狂之风’正在席卷全球。从利比亚到也门，再到叙利亚，甚至在更广泛的地区-冲突再次升级。武器在流动，袭击成倍增加…… 而与此同时，安全理事会的决议甚至在墨迹未干之前，就已经成了一纸空文，”安东尼奥·古特雷斯于2020年2月4日警示道。

那么，在集体安全方面，联合国会不会像20世纪30年代后期的国际联盟那样，不久将落后于时代了呢？

联合国，让世界更美好 联合国诞辰70周年：是否仍名副其实，不负初衷？

今年的金秋时节，联合国就要迎来它成立的第70个年头。藉此机会，瑞士资讯向驻日内瓦的几位联合国高级官员进行专访，关注该组织是否已为21世纪做好准备。 若要将联合国自1945年成立以来的成就一一历数，可谓耗费时日，颇为棘手。不过最近，联合国秘书长潘基文(Ban ...

如果说联合国的行政机构-安全理事会-陷于瘫痪，那么，还有其他国际机构在安抚社会方面发挥着作用。联合国立足于三个支柱：和平与安全、可持续发展和法制及尊重人权。这是相互依存的领域，正如科菲·安南(Kofi Annan)在2005年担任联合国秘书长时曾经指出的那样：“没有发展就没有长期的安全；没有安全就没有长期发展；而如果一个社会缺乏法制及对人权的尊重，那么也不可能实现长期繁荣。”

但是，在至少10年来，哪怕是在美国乃至欧洲的自由民主国家中，公民自由也在受到侵蚀。

世界民主日 危机中的西方民主前路堪忧？

2016年的重要时事无一不在确认着一个事实：欧美的民主正深陷危机。在包括瑞士在内的很多国家，反对现有制度的政党大行其道。难道自由民主已在自己的起源地走入黄昏之年？瑞士资讯swissinfo.ch找到了几条思路，一起来加入这场没有“确定性”的讨论。 ...

民主挑战。同时，独裁政权-比如中国-利用西方国家的弱点吹捧另一种经济成功模式，而后者并没有充分尊重公民和政治权利。作为当代民主政权的核心，人权甚至在本该捍卫人权的国际机构中受到质疑。日内瓦的人权理事会上，上演着这场具有全球性影响的人权战役。

新世界 中国在人权理事会上的拳头行动

联合国人权理事会今年3月的常会经历了一场“中国时刻”。去年中国在这里维护的“建设性与互利”方式演变为对其新疆政策的强硬而重复的辩护。中方表示，外界声称中国在新疆自治区向信仰伊斯兰教的少数民族实施高压政策，这些指控纯属捏造。

如果进一步发展下去，民主的衰落可能会影响世界应对21世纪两个主要挑战的方式。这两个挑战是：气候和环境危机，以及经济和社会的数字化转型。

环境挑战。关于气候，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯重申，环境问题，只有通过联合国所有成员国的集体努力才能得以解决。继20世纪的两次世界大战之后，这一事关全人类的生存威胁是否会引发所谓国际社会的震动？

气候危机 COP25-对地球未来具有决定性意义的大会

瑞士政府认为，马德里联合国气候变化大会(COP25，简称“马德里气候峰会”)必须为有效实施《巴黎协定》奠定基础。瑞士欲在2050年实现二氧化碳零排放。但在各非政府组织看来，瑞士还应该做得更多。​​​​​​​ ...

同时，世界正在经历一场远比19、20世纪工业革命更深刻、更广泛的新一轮工业革命。数字化转型正在从根本上改变经济及金融世界、社会运转以及治理社会的民主权利。《联合国宪章》中涉及的个人和集体权利在上述背景下正在受到严重威胁。

气候与移民 总部位于日内瓦的平台帮助世界各地的气候难民

气候难民屡屡登上国际新闻头条，他们的故事很容易引起共鸣，因为从他们身上能看到冲突难民的影子。然而专家表示，这个话题极为复杂。气候难民被视为本世纪最大的人道主义挑战之一，总部位于日内瓦的灾害所致流离失所问题平台是一家致力于解决这一问题的组织。  

卫生挑战。这实在称得上全球事务里的“黑天鹅”-意料之外的突发事件。世界大流行病-2019冠状病毒病-正以前所未有的方式，撼动着这个全球化组织。和处于前沿的世卫组织(WHO)一道，联合国可以证明自己作为各国政策协调合作平台的重要性。

何况这场令各国措手不及的大流行病，其实也算是在意料之中。继上世纪80年代艾滋病的流行、2003年非典肺炎的肆虐，世卫组织各成员国已经在2005年修订了《国际卫生条例》，以遏制此类源于动物的病毒。正是由于未能充分实施修订过的建议意见，这种新型冠状病毒才会造成如此大的破坏。至于2019冠状病毒病及其多重后果是会让联合国重新合法化，还是会令其像一个世纪前的国际联盟那样失去存在的意义，还要我们拭目以待。

新型冠状病毒 备受关注的瑞士媒体受新冠病毒“波及”

新冠病毒大流行期间，公众对高质量信息的需求达到前所未有的高度。但因为广告收入暴跌，瑞士媒体陷入巨大困境。大多数媒体机构已经向政府提交了“部分失业”(短时工作)补助申请。

数字化挑战。联合国正在试图重新掌控全局，比如通过建立引导数字化过渡的法律标准，以保证各国各方在基本权利得到尊重的前提下均能受益。而联合国开展此项工作的重心就在日内瓦。

和平之城巡回展 许多瑞士人对国际名城日内瓦都“知之甚少”

一位智库负责人声称，瑞士在打造所谓“国际日内瓦”上投以重金，然而绝大多数在德语区生活的人对那里所发生的一切知之甚少。

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