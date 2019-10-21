(Keystone / Samuel Golay)

瑞士选民投出了他们的选票：绿色、女性、进步！这一结果对瑞士到底意味着什么？瑞士资讯swissinfo.ch为您分析：



1. 瑞士呼吁绿色责任

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绿党和自由绿党的在本次大选中的高票胜出显示，众多瑞士选民期待政治跨越瑞士国境。虽然小国瑞士为应对气候危机做出再大贡献也不过沧海一粟，但既然危机来自全球层面，瑞士也要履行自己的义务。

2019年大选日，公民表达了这一心声。确实，关于气候，瑞士的作为可以远远高于小国范畴。瑞士掌握尖端的知识和科技，关键是还拥有充足的资金，以开发环保新路。对于其它国家来说，环保还是“奢侈”议题，而瑞士则已使命在身。瑞士有望成为其他国家的环保示范、先锋和实验室。

2. 稳健瑞士遇见新活力 信息框结尾

瑞士政治力量的迁移，往往源于很小的支持率变化。但本次大选的力量转移比往届显著得多：两大赢家绿党和自由绿党在国民院共增获26个议席，增幅占全部议席数量的13%。

稳健的瑞士向进步力量打开了议会的大门。不过，就在欧洲邻国和很多其他国家，整个政治格局正在经历传统党派衰败，新生政治运动节节胜出的态势。相比之下，瑞士大选这一步迈得还算温和。

3. 现在冲破阻碍 信息框结尾

很多瑞士公民对过去4年的议会工作感到失望。医疗保险的价格一再上涨、瑞欧关系悬而未决、养老体系改革停滞不前。

整体看，瑞士选民基本会让缓慢运转的瑞士政治“磨盘”以不变的速度继续下去。他们倾向于“小步走”的政策。虽然欢迎变化，但不会制造变革。

尽管如此，瑞士议会还是会冲破一些坚冰，尤其是在瑞士的欧洲政策以及医疗体系完善方面。另外社会福利政策也会得到加强，因为选举结果反映出：公民希望找回高效的“联邦妥协”模式。

4. 选举稳定性的代价 信息框结尾

尚未解决的棘手议案现在一拖再拖。比如如何处理瑞士和欧盟关系，没有一个政党在竞选战役中触及这一题目。抑制气候变暖和生态多样性消失的问题当然迫在眉睫，但是除此之外，还有很多亟待解决的议题，瑞士政界却不愿碰触。

人口老龄化带来代际间的矛盾；社会的数字化转型消解了就业机会-人们非受益即受损；居住地的变迁把国土分为无所不有的中心、过度使用且居民聚集的郊区以及逐渐市区人口的边缘地带…… 瑞士从没经历过如今这样明显的裂变趋势。如果这些分裂面得不到足够重视，势必对社会协同力构成威胁。

5. 海尔维第女神的呼声 信息框结尾

今年夏天，50万女性走上街头举行“瑞士女性全国大罢工” 呼吁性别平等。几个月后，大选的女性竞选人数创下纪录，最终国民院女性议员比例从32%上升为42%。联邦院46个议席中，女性目前仅占有6席，待第二轮投票过后，女性有望增获3-4个联邦院席位。

除了环保，本次大选的另一热门话题便是女性权利。“女性独当一面的意识在增强，仅靠男性施予的好意是不够的。男性代表不了女性参政。男女均衡代表的民主才是更好的民主。”政治运动“Operation Libero”的联合主席Flavia Kleiner(德)外部链接表示。

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6. 联邦大厦空气中的悬疑

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新出炉的联邦议院将在几周后选举联邦委员会成员。绿党主席蕾古拉·吕茨(Regula Rytz)已经表态，认为绿党在联邦委员会(瑞士政府)中享有一席之地。即使这一要求在政治新平衡的背景下显得顺理成章，但政府格局调整并非一蹴而就之事：瑞士没有撤销现有联邦委员(部长)职务的传统。

大选过后，瑞士议会中左派上升，但政府依然右派占主导。关于联邦委员席位的去留，争论将持续至12月选举的那一天。



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