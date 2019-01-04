恩曲他滨，一种事前预防性药物 (Britta Pedersen / DPA / AFP)

在艾滋病预防方面，瑞士曾是领先国家。然而如今它却被其他国家甩在了后面。“PrEP”，一种非常有效的预防性药物，在瑞士却很难得到。医生不得不建议患者到国外去购药。



一个人，如果感染了艾滋(HIV)病毒，在今日并不意味着就是被判了死刑。在有效的治疗下，即使是发生性关系，也并没有传播病毒的风险。



这一切并不新奇：早在2008年，这一“瑞士声明(德)外部链接”就曾经一声惊雷(德)外部链接。当年，联邦艾滋问题委员会(自2012年起更名为联邦性健康委员会，英外部链接)和联邦卫生部(BAG，英)外部链接医疗诊治专业委员会在《瑞士医生报》上共同表态。



然而10年后，艾滋病却还像个幽灵依然令人恐惧，而且针对它的误解满天飞。因此艾滋病毒携带者依然会遭到歧视。到11月中旬，瑞士艾滋援助组织已列出122例在不同领域所发生的歧视个案(德)外部链接-数字创了新纪录。

Grafik Gemeldete Diskriminierungen nach Bereichen 2018 Grafik: Gemeldete Diskriminierungen nach Bereichen 2018

为了把这一讯息更好地传递给民众，瑞士艾滋援助组织展开了一场新的、以 “为了共同的爱与乐趣，共同战胜恐惧”(德)外部链接为题的宣传。其核心信息是：“艾滋病毒携带者可以抑制病毒的复制，也就是说，他们接受抗逆转录病毒的治疗，并且定期接受检查-这样就不会再传播病毒了，”艾滋援助组织这样写道。

(Aidshilfe Schweiz)

然而在12月1日世界艾滋病日正式展开宣传之前，争论就已经开始了。有些人担心这会淡化问题的严重性。“人们会以为，这种治疗就像’紧急避孕药’一样，这会损害其他宣传的宣传效果，”《每日导报》(德)外部链接引用了免疫学家Beda Stadler的话。

日内瓦大学医院艾滋病科的主任Alexandra Calmy不太理解，为何瑞士艾滋援助组织想要表达的讯息会引发争论。他并不认为，该宣传是鼓励人们不用安全套，而只是想传达一种正确的、而且是重要的讯息。

“当我看到，直至今日，人们还对HIV阳性充满恐惧，我很震惊。虽然病毒携带者在接受治疗、生活得很好，但他们还是生活在社会压力之下。”

看来80年代艾滋大传播的悲剧给人们的集体记忆留下了难以磨灭的印象。到今天电影院还上映着那些染病者悲惨的故事。“科技发展很快，至少比公共舆论要快，”Calmy这样认为，她为信息的匮乏感到遗憾。

“事前预防性药物”，一项小的改革

与治疗并行，预防也同样取得了进步。“暴露前预防药”(Prä-Expositions-Prophylaxe，简称：PrEP)就是在该领域所取得的最重大的进步之一。它的效力已在多个不同的研究中得到证实。然而在瑞士却很难获得。

“到目前为止，瑞士并不允许抑制HIV病毒的药物作为预防疗法被引入，”在面对社会民主党国民院议员Angelo Barrile的责问(德)外部链接时，联邦委员会这样答复道。结果是：开这个药的医生，要写上别的原因，并要自己负责。

“没人能够负担每月近900瑞郎的药费，为了这种治疗。我们必须有点创造力，曲线救国。” Alexandra Calmy 引言结束

正是这样的前提条件，令该药物不享受医保的报销。所以它在瑞士的价格是惊人的：899.30瑞郎一盒(30片装)，而且每日需服一片。市场上也没有仿制药，因为没有获得联邦专利法院的许可。



作为比较：在法国，不到180欧元可以买30片仿制药，而且医保还可以报销；同样药品，德国不到80欧即可买到，网上购买才40欧，日内瓦的艾滋团体在通告中写到。



该团体预测道：“这样的价格会促使人们都从网上购药，而这可能对他们的健康不利。”该组织指出，那些有医生处方的人，理应得到可靠、便宜的药物。



被推到国外购买



Calmy医生建议其患者到国外去购买这种药片，例如去法国或德国：“为了这种治疗，没人能够负担每月近900瑞郎的药费。我们必须有点创造力，曲线救国。”



这也是伯尔尼人Beat所找到的方法。当32岁的他从医生手中接过处方时，就开车去了德国，为了购买这种“事前预防药物”。作为与男人做爱的男人(MSM，英)外部链接中的一员，他暴露于很大的感染风险中。“以前，我总是长期生活在恐惧之中，虽然我也会定期做筛查试验，”他说。

自从他开始服用”PrEP”，就感觉安全了。但这并不意味着，他会肆无忌惮地甘冒风险，或者完全放弃安全套的使用。

“我并不能完全信任我的性伴侣所说的。我怎么能够确认，他是不是正确地服用了药物呢？我自己知道，我吃药了，所以我会放心些，如果我做爱没有防护的话。”

该治疗还包括每个季度要进行的可传染性性病(STD)筛查，其中包括梅毒、淋病和非淋。这也是令Beat放心的原因之一。

“改变性关系”

如今同性恋的约会网站已呼吁使用者明确标明自己的HIV状态：阴性、服用“PrEP”阴性、阳性或未经证实的阳性。Grindr网站上就这样写道：

(swissinfo.ch)

“‘事前预防性药物’在男人与男人的关系中开始扮演重要角色。我认为，它甚至已经改变了性关系，”32岁的Gilles*说。不过他决定不参与预防性的治疗，尽管他也属于高风险的MSM(男人与男人做爱)人群。



“我没兴趣服药，又不是百分之百的必要，”他说。他有种感觉，药物对他的身体并不好，所以他要加倍小心。大部分和他有交往的男人都会服用“PrEP”，Gilles说。“这就形成了一种社会压力，鼓励人们参与治疗。一些男人甚至只和服药的人发生关系，而且希望不带套的也更多了，”Gilles表示。



可喜的数据

Calmy提醒说，对“事前预防药”感兴趣的人，一定要先咨询医学方面的专业人士。“该药物效果好、副作用小。我们对此知道得很多，而且可以很好地指导服用”。虽然复查还是必要的，但并没有什么特殊的使用条件，可以很方便地得到处方。



一般来说，瑞士感染艾滋病毒的人还是在减少。2017年卫生部数据显示仅有 445个新病例，比2016年减少了16%。除了有更多的人接受筛查以外，Calmy认为，“PrEP”的使用也为该数据的减少作出了贡献。“对那些不总是使用安全套的人来说，也是一个很好的保护，”这位专家说。



*化名



(翻译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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