此内容发布于2018年6月12日 下午5:46 最后更新 - 2018年6月12日 -17:46

美国总统唐纳德·特朗普和朝鲜领导人金正恩于本周二(6月12日)在新加坡会晤并签署协议 (Reuters)

瑞士媒体对于朝鲜领导人金正恩与美国总统唐纳德·特朗普此次在新加坡的会晤持谨慎态度-这是美国总统和朝鲜领导人首次面对面接触。



“友好地微笑，握手，拍拍他的肩膀-金正恩给人的印象饱经世故、阅历丰富且老成持重，看上去并没有被世界上最具权势的人物所恫吓住，”瑞士公共电视台SRF在一篇题为《获益者是……金正恩》的社论节目中这样点评道。



在本周二(6月12日)特朗普与金正恩共同签署的协议中，美国与朝鲜承诺将携手尽心竭力实现朝鲜半岛全面无核化，而美方也许诺为其昔日宿敌朝鲜提供安全保障。然而，这份于两国首脑历史性会晤后签署的联合声明，并未就如何具体实现这两大目标作出任何细节说明。



“回顾联合公报整个签署过程，当特朗普回答记者提问时，金正恩表现得有点招架不住，看上去有几分手足无措。这是因为此次会晤对于金正恩来说，无疑是一次新的突破-标志着朝鲜领导人首次涉足非社会主义版图，”瑞士公共电视台SRF在节目中评论说。

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“不过，虽然唐纳德·特朗普在媒体群访环节掌握着绝大部分话语权，但金正恩仍然在会晤中大获全胜。从电视画面中不难看出，金正恩已与世界上最具权势的人物分庭抗礼。仅凭这一点，金正恩与他所执掌的政权就已经收获了他所期待的正当合法化。”



“期待最好的情况”



《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)对此亦表示认同：“在新加坡举办的美朝峰会也不可能在现有基础上做得更好-尤其是对金正恩来说。精心刻意编排的完美表演已然落幕，现在就到了为在朝鲜和美国之间建立起相互信任关系而兢兢业业地工作的时候了。”



当全世界见证特朗普和金正恩这对数月之前还曾一度唇枪舌战对对方的智商和体力大肆攻讦羞辱、并以核战争为斧钺再三警示威胁、如今却微笑握手、彼此寒暄时，震惊、欣慰、担忧、甚至各种感情掺杂着同时袭上心头。



“特朗普和金正恩都不约而同地意识到，双方均能够从新加坡上演的这场秀中获益：特朗普已向世人显示，只要他愿意，他就会与金正恩这样的人达成交易；金正恩也如愿以偿地获得了他所掌舵的国家很长时间以来所期待得到的承认，”《新苏黎世报》这样写道。



而就在美朝峰会开幕之前，瑞士外交部国务秘书Pascale Baeriswyl就曾预见：此次会晤只是“第一步”。



“数月之前，我们唯恐会面临最坏的情况；而如今，我们期待未来会呈现最好的情况，”Baeriswyl在接受瑞士公共电视台RTS采访时表示，但她也补充道：“大量的外交工作不可或缺。”



Baeriswyl坚称：“人们绝不能将韩国总统文在寅所作出的贡献抛诸脑后，背后还有许多人(为此次会晤及协议签署)做了大量的准备工作。”



“回力镖”



然而，在《新苏黎世报》看来，“要害关键”就在于，金正恩实际上并不需要作出任何妥协让步。



“如果事情最终黄了，唐纳德·特朗普势必成为败寇。他用满脸的笑容，彰显着自己与一个受到国际制裁的国家掌舵人的良好关系。而朝鲜之所以受到国际制裁，并不仅仅因为其奉行侵略性的外交政策，还因为为巩固保障政权的生存而犯下的罄竹难书的侵犯人权行为，”《新苏黎世报》撰文写道。



“倘若最终结果是：朝鲜再次获得经济援助却不付出任何回报，那么新加坡美朝峰会或将变成一记回弹击中特朗普的回力镖，事与愿违，让美方狠狠打脸。”



(翻译：张樱), 瑞士资讯swissinfo.ch

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