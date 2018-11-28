此内容发布于2018年11月28日 上午10:30 最后更新 - 2018年11月28日 -10:30

日内瓦州部长皮埃尔·毛德(右上)于2018年11月23日出席他所属的持中右翼政见的自由党日内瓦分会会议。 (© KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

截至本周二(11月27日)晨间记者发稿时，瑞士已有4700位民众在网上参与签署在线请愿书(法)外部链接，敦促因2015年阿布扎比非公务差旅招致诸多争议、以及涉嫌“收受利益”而身陷“贪腐丑闻”的日内瓦州部长皮埃尔·毛德(Pierre Maudet)立即卸职，退位让贤。



网上请愿签名活动发起者Didier Tischler Taillard严斥日内瓦州司职经济与安全事务的部长皮埃尔·毛德”说谎“，并直言：“我们坚信，无论将来法律诉讼结果如何，皮埃尔·毛德都不再适宜担任联邦院议员，因为他已经失去了我们的信任。"



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现已主动请辞的前日内瓦州州长及瑞士联邦委员会”热门候选人“皮埃尔·毛德，因曾于2015年11月偕同家人前往阿联酋阿布扎比现场观摩一级方程式赛车，日前正接受日内瓦总检察长办公室的调查。据称，那次出行全程共耗资高达数万瑞郎的费用，均由阿布扎比酋长国的王储出资支付。最初，毛德表示，这段出游纯属私人事宜，且费用由”一位朋友“承担，但后来他不得不坦诚：自己”隐瞒了部分真相“。不过，面对涉嫌利益冲突的指控，他予以断然否认。



因深受颇具争议的阿布扎比之旅的影响，毛德已于今年9月从日内瓦州长职位上暂时离职。与此同时，他也暂时自州司法和警察局长联席会议主席的职位上卸任。尽管如此，他还依然保留着日内瓦州经济与安全事务部长职务。

SDA-Keystone/sb

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