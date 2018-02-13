此内容发布于2018年2月13日 下午12:03 最后更新 - 2018年2月13日 -12:03

虽说自1996年起就开始使用“瑞士军工”这一注册商标的瑞士老牌腕表制造公司“夏魅时”能否继续使用这个品牌名尚且未知，但显然，面对联邦行政法院的最终判决，它无法再继续上诉。 (Keystone)

瑞士联邦行政法院(Swiss Federal Administrative Court)上周五(2月9日)宣布，根据其于1月22日做出的最终裁决，瑞士军方现获准向国家提交“瑞士军工”商标注册申请。该判决涉及一家在中国消费者心目中颇具声望的瑞士钟表公司，而该公司使用这一商标品牌已长达20余年。



2013年，瑞士军方以负责联邦国防装备采购的瑞士国防部军需处(Armasuisse，多语)外部链接为代表，向瑞士联邦知识产权局(IPI，多语)外部链接申请，欲将品牌“瑞士军工”作为“瑞士原产钟表及计时仪器”进行注册，获取商标权。然而，总部位于巴塞尔的老牌瑞士腕表制造公司“夏魅时”(亦称“查梅斯”，Charmex)获悉此举大为光火，声明早在1995年，它就已经用完全相同的品牌名注册了同类产品。据此，联邦知识产权局驳回了国防部军需处提交的申请。



国防部军需处随即愤然向联邦行政法院提起上诉，而法院显然并不支持联邦支持产权局的决定。



法院在一份公开新闻声明中这样表态：“鉴于只有瑞士国防部军需处才能被授权使用官方指定称谓‘瑞士军工’，因此，‘瑞士军工’这一品牌名称必须以它的名义列入瑞士商标注册簿里。”



据路透社报道，瑞士政府对这一裁决非常满意，并期待着在这项注册商标的法律保护下，其他诸如“瑞士军刀”、“瑞士空军”等品牌名，也能同样免受商业腐蚀与剥削的噩运。





(编译：张樱), SDA-ATS/Reuters/cl

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