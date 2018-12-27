此内容发布于2018年12月27日 上午9:30

瑞士拥有著名的奢侈手表和珠宝公司，同时是黄金精炼市场的全球领导者。 (Keystone)

环境保护组织世界自然基金会(WWF)瑞士分会呼吁，瑞士的制表企业应该承担更多环保和社会影响的责任，特别是在黄金的使用方面。

世界自然基金会在对15个最大的手表品牌进行分析的报告(多语)外部链接中表示，调查结果非常令人担忧，大多数公司没有采取任何措施来应对气候变化。

“该结果还表明，很少有公司认识到他们的责任，他们没有意识到需要采取行动，在环境管理的彻底实施方面提高透明度。”

该组织对许多品牌关于可持续性问题的“不透明化”或“后进”提出了批评，包括了这些品牌在尽职调查、利益相关者管理和供应链管理方面的实践方面。

只有五家公司取得了较好成绩 -- 卡地亚、万国表、积家、伯爵和江诗丹顿 。而包括斯沃琪、天梭、欧米茄、浪琴和宝玑在内的其它大多数品牌的评分都不尽人意。

不过，根据SRF公共电视台的报道，斯沃琪首席执行官尼古拉斯·海耶克表示，他的团队最近才开设了自己的黄金铸造厂，以提高其标准。

该报告关注于全球价值链，尤其是对关键原材料的采购，其中包括黄金的采购。

世界自然基金会指出，消费者可以要求购买使用再生金属制成的手表，并且购买经过认证的品牌，通过这样的方式，消费者可以为减少制表业的环境影响作出贡献。



swissinfo.ch/ug

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