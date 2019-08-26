瑞士军火公司已向香港出口武器多年。

(Keystone / Vincent Yu)

香港紧急状况已经持续2个月，在诉求自由民主的示威游行期间，警民暴力冲突不断。“港警的粗暴也得到瑞士军火公司的助力”，瑞士《一瞥报周日版》在8月25日的报道中写道。

据该报报道：瑞士武器公司多年来一直为香港警方提供武器。在2012至2018年间，瑞士联邦经济事务秘书处(seco)批准向香港出口将近20万瑞郎的、包括步枪、弹药和夜视仪等警用设备。其中大部分出口已于2014年之前完成。

8月24日，香港警方与示威者再次交锋，使用警棍和棒球棍相互袭击。警方启用催泪弹驱散示威者，而后者则用石块或酒瓶反击警察。

“通过争端事件可以看到局势变化之快”，瑞士无军队组织(GSoA)因此呼吁瑞士立即下达军用-警用物资的香港出口禁令。对此联邦经济事务秘书处发言人表示，出口申请将一如既往地通过个案分析以及同外交部的进行审核后予以批准或否决。

《一瞥报周日版》(Sonntagsblick)指出，据联合国人权办公室估测，在最新几次香港警方及示威者冲突中，安全部队的镇压已经对游游者的人身安全构成威胁。有可靠消息证明，港警多次向抗议者直接发射催泪弹，这会带来“死亡及重伤的高风险”。

瑞士资讯swissinfo.ch, Sonntagsblick

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