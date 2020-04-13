导航栏目

跳过导航链接

主要功能

直接民主
民粹主义 - 插图

民粹主义的崛起 瑞士 - 欧洲民粹主义的测试样本？

主流争论与辩驳，往往聚焦于该如何阻止或遏制“民粹主义的崛起”这一议题。然而，假设解决方案是让他们畅所欲言，放任他们煽动情绪、挑拨煽惑，即便在涉及直接民主时，也任由他们按照意愿和喜好随心所欲地去发起公民投票，又会是怎样一幅场景呢？

这一假设源自德国记者兼作家Ralf Schuler。在他看来，民粹主义者必须得以参与政治对话，与此同时，他们或许代表着一股开启民主重振复兴之路的力量。

据他所述，无论如何，对这些民粹主义者视而不见、听而不闻是根本行不通的，尤其是在数字化时代：“民粹主义者只不过通过网络进入自己的虚拟空间，在那里建构他们笃信的真理。”

民粹主义 我们必须与冲突共生

将民粹主义潮流妖魔化并不会带来很大帮助。因为民主从本质上来说还是要由多数人来导向；仅仅依靠防火墙的保护，是有风险的。 ...

在过去的一个世纪里，西方民主国家所经历的政治动荡依旧遵循往例，与民粹主义息息相关。而回溯历史长河，针对被当权者视为滥用民主制度的痼疾寻求“治愈良药”的历史，甚至还要更久远。

为何围绕民粹主义的激辩，会如此难分难解且旷日持久呢？

其中一大难题在于，煽动民众的言行，对旁观者来说具有蛊惑人心的效果。民粹主义，是一个很难明确界定的复杂术语。由于这一概念无法真正被衡量、被评估，因此，我们往往留下了杂乱无章、林林总总的“定义大杂烩”，其中绝大多数定义不约而同地认为，民粹主义等同于一种政治风格，而这种政治风格让道德破产的“精英名流”，和受压制、被忽视或者蒙受欺骗的“普通民众”之间形成了针锋相对、彼此抗衡的关系。

至于具体政策，在批判者看来，民粹主义者对于诸如外来移民、文化多样性以及社会转型变革等错综复杂的议题，所承诺的解决方案过于简单；而民粹主义者则表示，“民粹主义”这个词，就是掌权的精英人士用来驳斥所有他们厌恶的论点的笼统术语。

民主中心 瑞士在这里研究民粹主义

民主在世界范围内受阻。与此同时，独裁的民粹主义者却纷纷登上了政治舞台，引起了民粹主义研究的方兴未艾。在阿劳的民主中心，学者们研究民粹主义对民主制度的影响。 这篇文章是瑞士资讯swissinfo.ch直接民主特刊#DearDemocracy的一部分。 瑞士民主中心(Zentrum ...

然而除了语义，辩论也同样重要：瑞典研究团队IDEA发现，民粹主义者设法真正进入政府寻求一席之地的历史阶段，正是言论自由或公民社会参与等民主健康多方面趋向衰落的时期。

在当时那个时期，尽管“民粹主义或许已然达到了最高潮”-也就是学界俗称的“民粹见顶”，然而欧盟委员会发布的一份研究报告显示，从总体情况看来，在过去的二十年间，民粹主义政党在这片大陆上所赢得的支持率足足增长了两倍之多。

因此，即使与法国极右派政党“国民联盟”(National Rally)或是荷兰右派民粹主义政党“自由党”(Freedom Party)联合执政的想法，对于许多中立派政党或政见温和派民众来说听上去似乎有些惊世骇俗，然而，或许他们也别无选择。

解读世界各国民主 经济和信任危机只会让民主变得更强

美国的唐纳德·特朗普、法国的玛丽娜·勒庞、荷兰的吉尔特·威尔德斯、英国的奈吉尔·法拉奇、意大利的贝佩·格里洛、匈牙利的欧尔班·维克托、波兰的莱赫·卡钦斯基，还有瑞士的克里斯托夫·布洛赫，这些民粹主义党魁是否带来了民主的系统性危机？要如何对待他们？经验最丰富的瑞士政治学家Hanspeter ...

瑞士范例

当论及具体政策，和往常一样，瑞士在涉及民粹主义争辩时多少显得有些独树一帜：虽然这个国家常常被誉为民主政体稳定的典范以及(直接)民主政治体制的世界冠军，然而，它也同样是高度民粹主义国家，并且民粹主义在此已经沿袭持续了相当长的一段历史时期。

比较研究 “权威民粹”排行：瑞士欧洲第五

匈牙利、希腊和波兰是欧洲权威民粹主义的“三甲”。瑞士继意大利之后排名第五。这是瑞典Timbro研究所对33国测评之后得出的结果。

在过去三十年间，瑞士民粹运动的成功之举大幅度增加，发起者以右翼党派瑞士人民党为主力，该党派在瑞士议会中所占议席，亦由1991年的12%骤升至2015年的29.4%。

尽管过去素来被外界描述为“民粹主义者”的绿党，在去年的瑞士议会选举中满载而归，但人民党依然是2020年瑞士议会中实力最强劲、地位最稳固的政党。

瑞士该如何竭力避免和其他西方国家民粹主义团体有关联的政治动荡和煽动性论调呢？专家们表示，直接民主或许能发挥所长。

直接民主 瑞士民粹主义 不止属于右派

民粹主义的兴起，对于民主的未来而言，意味着什么？至少在瑞士，民粹主义和民主理想看起来是可以共生共荣的。

一方面，直接民主实际上能够通过容许在另一套截然不同的政治体系中会遭遇压制封锁的不同的理念和构想被纳入议程，从而激励民粹主义的发展。公民可以提出立法诉求，并且每年四次就各项公民动议参与投票，据此便得以另辟蹊径，绕开掌权精英阶层的既得利益。

然而，基于同样的原因，直接民主也会通过不断要求公民参与政治进程，从而对民粹主义有所抑制和调和。对定期投票表决和多方参与的审议过程已习以为常的瑞士选民，有很多发声表态的机会：因此，正如分析专家Claude Longchamp所说，各种问题能够“更迅速、更清晰地浮出水面，而且必须得以解决”。

在德国作家Schuler看来，反观其他任何地方，问题或许会无法解决，甚至可能还会每况愈下，病入膏肓。“(民粹主义)运动，承担了建制化政党尚未解决的事宜”，并且“吸引了那些易受民粹运动观点影响的边缘群体积极参与，”他评论道。

当然，最后还有瑞士联邦政府席位分配规则-“魔力组合”，它意味着，瑞士政府是一个始终由来自国内重要党派成员所组成的以达成共识为原则-无论他们各自代表哪个政党-的代议制圆桌会议。

2019年瑞士大选 “蜘蛛网”上的瑞士政党

左派党、右派党、中间党派…… 政治党派大多被如此定义。不过具体到议题，各个政党如何在重要政题的分布图上“站位”，这就没有这么简单了。我们为你提供的7张图片，让您对瑞士各政党的政见倾向一目了然。

因此，当其他任何地方的民粹主义团体遭遇轻视、诽谤、中伤或者受到排斥、打压时，在瑞士，同样秉持民粹主义立场的人民党，却是瑞士政府中存在已久、具合法性、并且与其他党派开展着务实合作的参政党。

以不变应万变 瑞士联邦政府的魔力组合

半个世纪以来，人们一直将瑞士政府的席位分配规则称作“魔力组合”。各党在政体上的这一共识近几年来一直受到右翼人民党(SVP/UDC)的挑战。作为瑞士最大政党，截至2015年该党在联邦委员会(瑞士最高行政机关)中仅享有一个席位。 ...

标签

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram

关注我们 Instagram

关注我们 Instagram

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？