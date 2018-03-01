此内容发布于2018年3月1日 上午10:30 最后更新 - 2018年3月1日 -10:30

有些外科医生的收入相当之高。 (Keystone)

说到医疗，今年年初，瑞士掀起了一场关于“医生高工资”的社会大讨论。一切的沸沸扬扬始于日内瓦，蔓延至全国。民众最大的不满在于医生每年大约百万的高额工资。

从2017年1月1日起，医疗保险降低了对门诊手术的偿付额度。为了对此表示抗议，日内瓦手外科医生决定罢工，暂停一切非紧急手术-受到此举影响的大多是腕管手术。

这是一种需时20-30分钟的寻常小手术，目的是让一根引起手指麻痹的、压缩不畅的神经得以舒展。可是现在，医疗保险把针对此手术的补贴额度从去年的177瑞郎压低至现在的105瑞郎，降幅相当于40%。

新的医保偿还条件同时涉及骨科、妇科和泌尿科的治疗。

罢工结束

瑞士法语电视台报道，日内瓦手外科医生决定于本周四(3月1日)结束罢工。

医生们认为已经成功引发了舆论对于医疗费的用关注。另外，他们同医保公司就某些常见手术报销偿付额度的商议也取得进展。 信息框结尾

舆论之声

本次“罢工”不仅涉及13名日内瓦外科医师-这场“小范围活动”很快引发了广泛的政治影响。

日内瓦州政府对“罢工”的第一反应来自主管医疗卫生的政府成员Mauro Poggia。他声明道，“我认为这一争议应该通过另一种方式解决，不应该牺牲病人利益。”

1月29日，瑞士内务部部长Alain Berset亲自对此发声，他在接受瑞士法语电视台采访时说：“有些医生每月挣到8、9万瑞郎的工资，这一薪金水平是令人无法接受的。”

虽然这位主管医疗卫生的部长同时强调“绝大多数医生的工资水平是正常合理的”，但他的言论依然引起医生群体的强烈不满。“主管部长如此公开攻击，并表示是医生抬高了医疗保险费用，这完全是诽谤，我真的非常震惊，” 日内瓦外科医生协会主席Jean-Marc Heinicke对媒体表示。

增强透明度

瑞士德语电视台的时事评论节目“Rundschau”就医生收入进行了一次调查，结果发现，接受统计的1000名瑞士医院主任医师中，大多数人的年收入都在35万瑞郎(约为237万元人民币)到150万瑞郎(约为1014万元人民币)之间；他们的平均年工资为100万瑞郎，而其中四分之一的医生年收入逾250万。放射科、心脏病专科和胃肠科的医生收入最高。

关于工资，医生协会的答复也大致相同：肯定有高工资的情况，但这并没有消耗公共医保。医生的高收入来自对私人保险病人的救治。因此，医生团体拒绝为基础医疗保险费的持续上涨负责。

医生的收入只是众多影响医疗保险费用的因素之一。这场关于“医生挣得太多”的讨论不会对医疗开支产生任何影响。但是在未来，政界和公众舆论可能对医生工资的透明度发出明确诉求。

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