2019年瑞士的联邦总统乌力·毛勒。 (Keystone / Peter Schneider)

很少有人知道谁是瑞士的联邦总统，瑞士是一个很特殊的联邦制国家，政府由7位联邦委员组成，每位委员掌管一个部，每年一位联邦委员轮流担任联邦总统(联邦主席)。和其他联邦委员相比，联邦总统除了负责主持联邦委员会议及出面外事活动之外，没有更多特权。因其每次任期只有一年，因此瑞士的联邦总统是谁，常常不被世人知晓。

2019年1月1日起，瑞士的联邦总统将由财政部长乌力·毛勒(Ueli Maurer)担任，他是人民党成员，这已经是他担任联邦委员期间第二次轮值担任总统，上一次是在2013年。

担任联邦总统是毛勒政治生涯中的制高点：1978年他曾担任苏黎世州Hinwil小镇的镇长；1983年成为苏黎世州议会的议员；1991年被选为瑞士国民院议员。

他的领导生涯：曾担任瑞士蔬菜商协会主席；1996-2008年担任瑞士人民党主席，在他任职期间，该党发展成瑞士最大党派，尽管毛勒功不可没，但是依然未能摆脱人民党另一领袖人物克里斯托福·布洛赫(Christophe Blocher)的阴影。

自2009年开始改变了这一状况，他被选入联邦委员会，2016年又从国防部转到财政部，作为财会出身的他在财政部长位置上发挥出了优势。

至于这位现年68岁的国家领导人是否会在总统任期之后退休，目前尚不明确。



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