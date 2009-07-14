瑞士是否应该再次销毁高机密文件？

此内容发布于2009年7月15日 上午12:01 最后更新 - 2009年7月15日 -00:01

(Keystone)

2008年11月瑞士联邦决定将一份在瑞士人Tinner家中搜查出的证明材料和核武器设计图全部销毁，这件事在瑞士国内外引起很大争论。难道瑞士没有保管如此重要机密文件的能力？瑞士政府曾受到这样的抨击。

现在这件事又风波再起，事情从对销毁机密文件的联邦刑事警察局进行搜查开始。现在瑞士新闻媒体机构要求政府对这一“混乱”给以明确解释。

根据瑞士联邦预审法院(Untersuchungsrichteramts)的一条消息，刚刚对联邦刑事警察局和联邦安全局的一个房间进行了搜查，搜查得到了伯尔尼州警署的支持，搜查中没收了一个保险箱，并将其密封。



在这个保险箱中，装有开启Tinner机密文件复印件保险柜的钥匙，Tinner父子三人因私下设计核武器，并提供给利比亚而被判刑。瑞士联邦以保证国家安全为由，坚持销毁这些高机密危险文件。



这些高机密文件的原件已被销毁，而现在却出人意料地出现了这些文件的复印件。联邦依然坚持销毁这些文件。



联邦预审法院之所以采取搜查行动，是希望由一个高层法院来裁决，怎样处理这些文件。

联邦对此表示质疑

目前的情况十分严峻：联邦再次重申，这些危险文件根据联邦宪法的规定，应该被销毁。宪法第185条规定，联邦必须保证瑞士的安全、独立和中立。



联邦政府发言人在保险箱被没收之后表示，尽管联邦预审法院采取了行动，但是这份文件依然在联邦的掌控之中。



联邦司法部(EJPD)强调这是些危险文件，里面包含着制造核武器的内容，应该被销毁。而且没有任何法律能够反对联邦的决定。与其他国家不同的是，瑞士不存在一个宪法法院，能够裁决瑞士联邦是否有权销毁这些机要文件。

得到国会的支持

联邦预审法院的行为得到了瑞士国会的支持，国会监察代表团(GPDel)认为联邦销毁该文件的决定不符合法律规定，该代表团向联邦提出，在审理Tinner父子案件时，曾查阅这些文件。



国会不能理解为什么联邦不采纳国际原子能机构(IAEA)的建议，以最严密的保密措施保存文件，因为毕竟该案件尚未了结。

媒体批评

阿尔高报这样写道：“联邦或许是从国家利益出发，或许联邦也有它不能向公众公开的理由。”因此需要一个更高的机构来裁决对错。



两份日内瓦报刊将这一争执定位为政治冲突：“对联邦警署的搜查无疑是司法、国会和联邦之间的较量。”



伯尔尼报提出，必须尽快解决这个问题，它这样报道：“执法和立法部门之间的争执是瑞士无法承受的，因为瑞士比任何一个国家都依赖于社会、政治和司法上的稳定-尤其是在现在的国际金融危机时分。”



瑞士资讯(swissinfo.ch)，Gaby Ochsenbein

TINNER事件 瑞士首先从马来西亚的一份警察报告和国际原子能机构得到消息，一些高机密核武器文件在瑞士。2004年9月瑞士联邦经济事务秘书处(Seco)向联邦法院打了报告，其中提到了巴基斯坦向利比亚输送核能技术的问题。



2004年10月8日，一名40岁的工程师、真空技术专家Urs Tinner，在德国被逮捕，涉嫌与利比亚核武器事件有关。



2004年11月13日一名62岁的德国工程师Gottfried Lerch在瑞士圣加仑因同样原因被捕。



2005年9月Urs Tinner的弟弟Marco和其父Friedrich Tinner也被逮捕，父子3人和德国人Lerch被指控在2001-2003年为巴基斯坦“炸弹之父”Abdul Qader Khan工作过，建造气体离心分离机，浓缩用于核武器的铀，而Khan曾为利比亚进行过一个秘密核武器计划。



2004年初，利比亚终止其核计划，Khan承认非法与伊朗、利比亚和北朝鲜进行了核交易，这件事才露出马脚。



案件审理过程中，在Tinner家中搜查到非常详细的真空武器和用于核武器的浓缩铀制作计划。国际核能机构(IAEA)向瑞士提出审阅该文件的要求。2006年1月瑞士联邦决定同意与该机构合作。



一年之后，瑞士却做出决定销毁所有机密文件，并在国际核能机构的监督下进行。 信息框结尾

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