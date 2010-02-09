瑞士电视上允许做啤酒和红酒广告

此内容发布于2010年2月9日 下午2:03 最后更新 - 2010年2月9日 -14:03

瑞士年轻人的饮酒问题已经引起社会关注 (Keystone)

自2月1日开始瑞士的所有电视台都允许做酒精饮料广告。在此之前只有地方电视台可以做这类广告。预防“瘾君子”专家要求尊重青年保护条例。

受益于这条新条款的是瑞士广播电视集团中心下属的瑞士电视台及在瑞士的外国电视台如德国的SAT1。放宽在瑞士电视台播放酒精饮料广告的禁止规定，是新修订的广播、电视条例于2月1日生效的结果。

但是对于酒精含量较高的饮品，如烈性酒和威士忌，依然不允许进行广告宣传。瑞士联邦必须修改相关法律，因为现在的法律与欧盟电视条例相左。而瑞士如果想要享受欧盟在电影事业上的促进功能，则必须尊重欧盟的法律。



瑞士联邦政府于一月底与欧盟签署了一项媒体协议，直至2013年瑞士能够参与欧盟在电影范畴的促进项目。这为瑞士电影工作者进入欧盟国家进修和深造打开了通道，并更容易利用国际电影网络进行工作。



瑞士自2007年9月以来一直在暂时实行欧盟媒体协议，并共为此出资4100万瑞郎，协议规定电视台禁止播放政治、宗教和高酒精含量饮品和混合饮料类广告。



预防“瘾君子”专家提醒注意青年防护工作。为了控制损害的范围，专家们提出限制广告的内容，这也是广播和电视规则第16条的规定：禁止以年轻人为受众和促销的酒精广告。



瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社

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