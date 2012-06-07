6月17日瑞士将再次迎来全民投票，瑞士应继续保持独立、中立的一贯立场，公民就所有重大国际协议进行全民投票；还是应该相信政府的选择。右翼党认为，政府的大部分议员屈服于国外的压力，特别是在加入欧盟的问题上。 而中左翼党派则认为，公民权在瑞士已经得到足够保障，只要收集到5万签名，就可对某外交决议提出质疑。该倡议只会增加政府执政的难度，让国际谈判的速度变得更慢，损害瑞士经济。 应该让瑞士外交政策变得更民主，让瑞士选民代替外交部做出抉择？还是清醒地认识到，在全球化的今天，这样捍卫主权的时代已经过去？请提出您自己的意见。

版权

版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.

针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。

转载文章

瑞士是否应独善其身 最后更新 - 2012年6月7日 -11:00 为了维护瑞士主权，右翼保守党派要求就所有重大外事问题进行全民投票。在如今全球化、各国联系日益紧密的现实情况下，瑞士是否还能执行独立的政治政策？ 6月17日瑞士将再次迎来全民投票，瑞士应继续保持独立、中立的一贯立场，公民就所有重大国际协议进行全民投票；还是应该相信政府的选择。右翼党认为，政府的大部分议员屈服于国外的压力，特别是在加入欧盟的问题上。 而中左翼党派则认为，公民权在瑞士已经得到足够保障，只要收集到5万签名，就可对某外交决议提出质疑。该倡议只会增加政府执政的难度，让国际谈判的速度变得更慢，损害瑞士经济。 应该让瑞士外交政策变得更民主，让瑞士选民代替外交部做出抉择？还是清醒地认识到，在全球化的今天，这样捍卫主权的时代已经过去？请提出您自己的意见。