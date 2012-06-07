导航栏目

跳过导航链接

主要功能

瑞士的独立中立 瑞士是否应独善其身

...

为了维护瑞士主权，右翼保守党派要求就所有重大外事问题进行全民投票。在如今全球化、各国联系日益紧密的现实情况下，瑞士是否还能执行独立的政治政策？

6月17日瑞士将再次迎来全民投票，瑞士应继续保持独立、中立的一贯立场，公民就所有重大国际协议进行全民投票；还是应该相信政府的选择。右翼党认为，政府的大部分议员屈服于国外的压力，特别是在加入欧盟的问题上。

而中左翼党派则认为，公民权在瑞士已经得到足够保障，只要收集到5万签名，就可对某外交决议提出质疑。该倡议只会增加政府执政的难度，让国际谈判的速度变得更慢，损害瑞士经济。

应该让瑞士外交政策变得更民主，让瑞士选民代替外交部做出抉择？还是清醒地认识到，在全球化的今天，这样捍卫主权的时代已经过去？请提出您自己的意见。

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址









× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？