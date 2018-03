此内容发布于2012年7月2日 下午4:08 最后更新 - 2012年7月2日 -16:08

最近有不少人反应,在中国申请申根签证变得更难了,不仅时间拖得长,需要的材料也越来越多,甚至更苛刻。中国驻瑞士大使馆的一条消息似乎可以为该现象做一注解:

6月27日,中华人民共和国驻瑞士联邦使馆公布了题为《关于暂停对部分申根国家公民提供签证加急服务的通知》,通知如下:

鉴于部分申根国家提高对中国公民申请赴欧签证门槛,根据对等原则,自2012年7月5日起,中方暂时停止对上述国家公民提供签证加急服务,办理赴华签证需4个工作日。中国驻瑞士使馆和驻苏黎世总领馆均执行此规定。

有关国家名单是:瑞士、荷兰、比利时、卢森堡、德国、葡萄牙、西班牙、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典、希腊、捷克、爱沙尼亚、奥地利。

感谢理解。

相关变更-德文:

In Hinblick auf die Erhöhung der Visumschwelle für chinesische Staatsangehörigen bei manchen Schengen-Ländern hat die chinesische Seite nach dem Gegenseitigkeitsprinzip beschlossen, vom 5. Juli 2012 an den Express-Service vom chinesischen Visum für Bürger aus 16 Ländern einzustellen. Die Bearbeitunszeit für Visum dauert 4 Arbeitstage. Das gilt sowohl für die Botschaft der VR China in der Schweiz als auch für das Generalkonsulat in Zürich.

Zu diesen 16 Ländern gehören die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Portugal, Spanien, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden, Griechenland, Tschechien, Estland und Österreich.

法文:

Compte tenu des restrictions sur les visas dans certains Etats Schengen vis-à-vis des citoyens chinois et selon le principe de réciprocité, à partir du 5 juillet 2012, les procédures de demandes de visa chinois type express et urgent seront provisoirement suspendues aux citoyens des 16 pays suivants : la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède, la Grèce, la République tchèque, l’Estonie et l’Autriche.

Le traitement d’une demande de visa d’entrée prendra 4 jours ouvrables. L’Ambassade de Chine à Berne et le Consulat général de Chine à Zurich appliqueront le règlement susmentionné en même temps.

希望大家注意相关信息,有意在驻瑞士使领馆申请中华人民共和国签证的人士,提前做好准备。

信息来源:中国驻瑞士大使馆

