此内容发布于2020年2月13日 上午10:00

这张摆拍照呈现的是债务顾问与客户对谈的场景。 (Keystone)

回溯2018年，瑞士社会援助支出净额在上一年的基础上增加了1.3%。瑞士联邦政府、州政府以及市镇政府总计支出社会救助经费多达84亿瑞郎(折合人民币约为600亿元)。



瑞士联邦统计局(Federal Statistical Office)在本周二(2月11日)发布的一份公开声明中指出，每位社会帮扶援助(多语)外部链接对象全年人均获得了1.0379万瑞郎的救助金，与2017年相比增幅达2.4%。



社会救助金因州而异：在巴塞尔城市半州、沃州、苏黎世州、伯尔尼州以及索洛图恩州，每位社会救助受益人能够享有的福利金最高，2018年人均领取的社会救济金额高达1.1421万瑞郎至1.1881万瑞郎。

全年人均领取救助金最低的为内阿彭策尔半州，平均每人全年仅获得4648瑞郎，相对略高的是弗里堡州和上瓦尔登半州(略高于6000瑞郎)。



在84亿瑞郎的全年社会救助总支出中，补充性福利占46.2%，经济社会援助占34%，家庭津贴略低于11%，抚养费预付款占5%，住房津贴则占3.4%的份额。



在瑞士，狭义上的经济社会援助，既没有把养老保险、遗属/残障保险这种补充性福利的受惠者纳入考量范畴之内，也未涵盖为家庭、住房以及失业人士提供的各类扶持的受益人。

救济 瑞士吃救济的人少了 据瑞士联邦统计局(FSO)介绍，在瑞士，倚赖并领取社会救济的群体十年来出现首次缩水。 此内容发布于2020年1月8日 上午9:30 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Social welfare recipients on the decline

Keystone-SDA/ts

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