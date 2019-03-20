在瑞士，自己买房居住会对报税收入产生一定的后果。 (Keystone / Walter Bieri)

在瑞士，买房自住者要面对更重的税负。这种被称为“假设租金”的税务术语可谓独一无二的瑞士特色，而为取消这一税收而做的数次努力却都以失败告终。如今这个卷宗又被提出，定会再度引发热议。



在填写报税单时，住在自购房里的瑞士人还必须填写一个名为“假设租金”(intitulée valeur)的栏目。此处所指的是一种假设收入，即房产业主如若出租自己的房屋所能收取的租金。



一战遗留



把这种假设收入与报税人的实际收入相加，结果就是报税人的纳税基数提高了，要缴的税金也多了。



这个“假设租金”是在第一次世界大战期间设置的，其用意在于弥补因战争而崩溃的关税收入。



它的设置本来只是暂时性的，但实施期限却不断被延长，到1958年正式成为常设税项。



公平对待



“假设租金”的另一个目的，是为在所有纳税人-无论他们是房产业主还是租客-之间施行一定程度的公平对待，因为在报税时，租房者并不能从应纳税收入中扣除房租。



作为按“假设租金”收税的补偿，房产业主有权从收入中扣除按揭贷款利息及维修、改造房产的费用。



那么对房产业主来说，“假设租金”是否算得上一种额外税负？怎么说呢，一切都要看具体情况。



以上了年纪的业主为例，他既不再有数额巨大的按揭贷款要还，又不会做房屋改造，那么“假设租金”显然就成了不太公平的额外税负。



而另一方面，对要偿还高额按揭贷款，或者拥有需进行重大改造房产的业主来说，这种税制就可能比较有利，在贷款利息或改造工程支出超过“假设租金”时，甚至还能减少税负。



敏感卷宗



时不时就会有取消“假设租金”税制的呼声，最常被提到的理由是，这么做以假设与不公平的方式增加了房产业主的税负，还加重了他们的债务。要知道瑞士人可是在全球债台最高人群之列，其中尤以按揭债务为主，这无疑是个大问题。



但至今为止，所有的议会与公投努力都未能成功。现在联邦院经济事务与税务委员会(CER，多语)外部链接再次重提取消这种税制。该提案只涉及主要居所，对第二居所的规定不做任何修改。这个项目以公平为宗旨，同时提出了几种选择。



公平也确实是这一非常敏感的卷宗的关键。在瑞士这个约三分之二人口租房住的国家，尤其不能给人造成让房产业主们白占便宜的感觉。



如今该项目正处于磋商咨询阶段，随后会在议会进行讨论，最终将交由人民定夺。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line