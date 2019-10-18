此内容发布于2019年10月18日 上午10:00

在议会就新法辩论期间，要的就是这种“垂手可得”，装有重要文件的文件夹。 (Peter Klaunzer/Keystone)

据联邦国务秘书处透露，瑞士政治体系中的立法程序是个复杂而耗时的过程，往往需要花费一年到十几年时间。

下面是对立法程序相关常见问题的回答，涉及从草拟法案到议会通过的各个步骤。

在瑞士谁负责立法？ 信息框结尾

创制新法与修订现有法规是议会的主要职能之一，整个过程都按明确规定的程序按部就班地进行，期间还会有政府机构与民间社会很多有关方面和利益集团的参与。

除了创制法律，议会还要负责分配政府预算、监督联邦各部门及选举政府成员、法官等，在发生战争时还负责选举军队总司令。

通过法律为何需要那么久？ 信息框结尾

这取决于立法的复杂性，不过跟磋商制度也不无干系。磋商过程需要一系列利益集团与机构的参与，包括各党派、26个州、各当地有关部门、商业组织、工会甚至教会，等等。

按规定瑞士议会两院每年议事四次，每次历时三周，至于是不是瑞士的议会制度和多语要求严重拖慢了立法程序的节奏，则是各人有各人的看法了。

议会两院哪个领头？ 信息框结尾

一旦提案呈交议会(见下)，那么会先由相关委员会斟酌。届时由议会来决定是先由国民院还是联邦院来处理某项提案。

法案经过第一次宣读后，会呈交另一院再走一遍同样的程序。这通常已经是三到六个月之后了。

两院中任何一院采取每个重要步骤之前，都须先经委员会做初步讨论。

谁有决定权？ 信息框结尾

对修订法案，议会两院有同等的权力。一项法律在做第三次正式宣读前，需要两院对法案的措词都没有异议。

减少两院分歧的过程可能很花时间。有时经过最多三轮讨论后，国民院和联邦院还会各派一个代表团，坐在一起反复磋商，以达成折衷提案。

立法程序是怎样开始的？ 信息框结尾

最常见的情况，是议会委员会先开这个头。政府也可能为法律修订提出议案，而这通常是得到了某些个人或一群议员的推动。当然也有可能由单独某个州抛出提案，但这很少能取得直接的成功。

立法关人民什么事吗？ 信息框结尾

就国家层面而言，瑞士公民对立法没有直接发言权。不过公民可以在磋商期间发声，这段时期政府就是要收集立法项目各有关方面的看法。

对议会通过的法律，人民还可以在100天内收集到至少5万个有效签名，来迫使政府就该法案举行全民公决，以此来尝试否决新法。在1875-2019年间，就曾发起过220多次全民公决。

最重要的是，瑞士公民能够通过发起所谓的“公民动议”，来建议对宪法做出修改。如果能在一年半内收集到足够的有效签名-至少10万个，那么政府就必须制订一个全民公投的日期。

政府可不可能从中捣乱？ 信息框结尾

简短的回答是“不能”，因为否决权在人民手中。这跟美国正相反，美国总统可以否决议会提案。

但在瑞士现代史上曾经有过个别时期，政府被给予越来越多的权力，尤其是在19世纪的地区性冲突和两次世界大战，以及上世纪30年代世界经济危机期间。

公民到哪里去了解议会规章制度的详情？ 信息框结尾

有兴趣的人可以到议会官方网站外部链接(多语)上查看用瑞士四种国家语言(德、法、意、罗曼什语)以及英语提供的信息，这里还有英文版的全面概述外部链接。

此外还有专为年轻一代外部链接(多语)提供的资料，最近议会还为有特殊需要的人创办了“易懂版外部链接”(多语)，“对话基金会外部链接”(多语)也制作了一个了解公民权利的信息平台。

swissinfo.ch/urs

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram