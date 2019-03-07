此内容发布于2019年3月7日 下午3:14

2018年，瑞士藏人社群曾递交了一份由逾1.1万人署名的请愿书，以呼吁瑞士政府加强对瑞士流亡藏人的保护。 (© Keystone/Alessandro Della Valle)

瑞士多家藏人团体及人权组织日前联合诉请瑞士政府加强对中国境内藏人社区团体的保护。



“保护受威胁群体协会”(The Society for Threatened Peoples，多语)外部链接表示，中国政府不断对藏人施加压力，尤以明令禁止寺院僧众向民众教授藏文为甚。



“我们提请瑞士政府不仅要通过(与中国政府)双边接触，还需跨越多边层面寻求解决之道，从而保障(藏人)基本人权，同时也确保对少数群体保护进行观测，”“保护受威胁群体协会”联合会长克里斯多夫·维德麦(Christoph Wiedmer)如是说。



同时他也指出，自2013年瑞中两国自贸协定(英)外部链接签署以来，两国关系变得越来越紧密。



就“藏瑞友好协会”(Swiss-Tibetan Friendship Association，法)外部链接而言，它现已敦促瑞士政府对中国政府进行干预，以捍卫流散在外的藏人的隐私权。



目前大约有7500名藏人后裔生活在瑞士，其中包括400名向瑞士政府寻求庇护的藏人。他们组成了欧洲最大的流亡藏人社群。



早在去年9月，这家非政府组织就已向瑞士政府呈交了一份请愿书，呼吁瑞方更好地保护流亡藏人各项基本权利。然而据维德麦透露，截至目前，他们还未受到瑞士政府的任何回应。



瑞士资讯swissinfo.ch及SDA-ATS/ug

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