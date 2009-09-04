负面新闻难损瑞士美好形象

此内容发布于2009年9月5日 上午12:02 最后更新 - 2009年9月5日 -00:02

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瑞士在国外的声誉一直不错，这缘自它多年来给人留下的美好印象。瑞士形象委员会从2000-2006年所作调查显示，即使偶有负面新闻，这也难改瑞士在外国人心目中的美好形象。

瑞银的税款纠纷、Tinner的核资料事件、与利比亚卡扎菲的外交冲突，所有这些新闻使瑞士在国际上引人注目，这些对瑞士国家形象的影响是正是负？

瑞士形象委员会(Präsenz Schweiz)委托国家高级公共管理学院(IDHEAP)就瑞士在外国的形象问题展开调查，调查在英国、法国、西班牙、德国、日本、中国和美国进行，时间跨度为2000年至2006年。



调查撰写者Mirja Weiss Richard对swissinfo.ch说：“这项研究的主要目的是分析不同国家对瑞士的看法，及其不同之处”。



“有意思的是，并不是说瑞士有负面新闻，外国人对瑞士的印象就变差了；相反，他们了解瑞士越多，瑞士的形象就越好”。

“知道”就好

例如关于瑞士银行保密制度的报道就大幅提升了瑞士在德国人和法国人心目中的形象。实践显示，即使是略为负面的新闻，只要提高了知名度，对瑞士的形象也会有积极影响。



2001年在瑞士国民明确拒绝加入欧盟时，瑞士的形象也并没有因此变差，尽管欧洲媒体报道瑞士是特立独行的“孤岛”。

形象之战

为什么会这样呢？调查报告中写道，这是因为瑞士的国家形象是一贯稳定的。最新调查显示，瑞士在美国也很受欢迎，被认为是团结、积极投身国际事务的国家。



但因为近期瑞士与美国就瑞银问题的摩擦，瑞士可能要花费巨资再次挽回自己的形象。美国的某些舆论领袖在媒体上批评了瑞士的金融政策。

瑞士民主不太出名

就外国人看来，瑞士的人道主义、人权行动和国民在政治中享有的决定权在国外都不太出名。瑞士发展、革新产品的能力在国外也并不为人熟知。



究其原因，Mirja Weiss Richard解释说，可能是因为瑞士所参与的和平和人道主义行动并没有给人留下深刻印象，其他如红十字会等国际组织也并不会让人联想到瑞士。瑞士也并没有就本国的直接民主在国外展开过宣传。

“传统形象”

总的来说，瑞士的整体形象还是积极、良好的。



“瑞士在国外有一个非常好、非常强的‘刻板形象’(Stereotyp)”，报告撰写者Mirja Weiss Richard和Martial Pasquier说。



巧克力、奶酪、手表、银行、清洁、美丽的风景，这就是瑞士的传统形象。



但是，这样的印象对瑞士来说是积极的吗？虽然这只是老生常谈，但Mirja Weiss Richard说，这样外国人才可以完成对瑞士的认知，特别是对这样一个小国来说。



瑞士外交部新闻发言人Georg Farago说：“大部分这些瑞士的传统印象是积极的”。这是一个好的出发点，很多形象较差、或者默默无闻的国家还要羡慕瑞士呢。



“我们的任务是，将瑞士的传统形象与如今瑞士的现实联系起来，”Farago说。



瑞士资讯(swissinfo.ch)，Corinne Buchser

瑞士形象委员会(Präsenz Schweiz) 2000年瑞士政府和议会决定成立PRS，用于取代“瑞士海外形象合作委员会”(Koordinationskommission für die Präsenz der Schweiz im Ausland，简称：KOKO)。



2007年3月，联邦委员会决定撤销瑞士形象委员会，将之并入联邦外交部。



直到2008年年底，主要目的为在海外代表瑞士、维护瑞士形象的办公室(PRS)归瑞士委员会管理。



这是为了促进瑞士驻外机构的合作。



2009年1月PRS成为瑞士外交部的一部分，并在国外代表瑞士。PRS的任务是贯彻瑞士联邦的战略部署，与其他国家进行交流。



PRS在国外实施各种项目，邀请外国记者和决策者赴瑞士，向海外传递瑞士的信息，并在大型国际活动中代表瑞士、展示瑞士。



瑞士形象委员会所进行的各种活动是为了推动和巩固“瑞士品牌”。 信息框结尾

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