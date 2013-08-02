此内容发布于2013年8月2日 上午11:00 最后更新 - 2013年8月2日 -11:00

在瑞士，可能实行强制接种疫苗的新规引发了争议：国会通过了这项法律，但是最终发言权属于人民。 (Keystone)

在瑞士，疫苗接种话题再次处于辩论的“风头浪尖”，对此人们各持己见。这一次，分歧的根源在于现行《流行病法》的修订，可能会规定强制接种。《流行病法》的命运掌握在人民手中。

国际范围的众多交流与极大的流动性，导致了都市化不断壮大以及气候变迁：过去十年间，生活状况的改变扩大并加速了传染病传播的速度，这一全球性进化也未能使瑞士“逃过一劫”。

新型病菌的出现以及病原体的新特点都在人们的脑海中挥之不去，尤其像非典(SARS)、非典型肺炎、H5N1禽流感、禽流感、甲型H1N1流感病毒、猪流感–都表明了采取相应手段与公共安全措施的必要性。法规适应当前需要是预防、早期确诊、控制疫情以及有效防治传染病必不可少的先决条件。

事实上，目前生效的《联邦流行病法》(LEp)可以追溯到1970年，如今早已跟不上时代步伐。经过各州卫生部门负责人的不懈努力，瑞士联邦政府已将全面修订计划转交给国会。新法规更为清晰地阐明了公民义务，并且加强了自身策略指导职能以及联邦政府部门的协调与监督。具体执行手段仍交与各州，但将建立一个永久性协调机构来改善各州间协作。

在国会里，该法律文本已经得到了所有党派的支持，并被明确通过：国民院149票赞同、14票反对、25票弃权；联邦院40票赞同、两票反对以及3票弃权。

投票决分晓

继国会决定之后，几乎重演了与去年《动物疫病法》(也就是关于动物流行病的法律)修订案同样的情形，正如在当时，一家协会的主席、理疗学家Daniel Trappitsch就对接种疫苗进行了批评，其追随者们筹备了全民公投。

然而，这一次，他们的队伍壮大了：即便所持论据各异，其他团体、所有右翼保守党们也都被动员起来。

各方发起人收集了共7万7千多个有效签名，因此，这使得全民公投成为可能，新法将于9月22日由公民选举决定其命运。

义务，而非强迫 要求公民接种不应该与强迫公民接种混为一谈。没有人会违背自己的意愿而被强行接种疫苗。甚至对于那些拒绝接种的人来说，新《联邦流行病法》也没有规定罚款或者剥夺他们自由选择的权利。但是举个例子，为了保护病人防止他们传染流行病，拒绝接种疫苗的医务人员可能不再会继续在这些敏感部门工作。 信息框结尾

强制接种受到批评

持异议者的反对理由各种各样。虽然左翼党派并未参与组织全民公投，但是联邦政府引入强制接种疫苗这一可能性，还是使大多数反对者站到了同一阵营。目前只有各州政府拥有该项权利，这在国会内部也引发了争议。

“这涉及政府职权范围的扩大，该作法并不妥当。”国民院筹备委员会发言人Yvonne Gilli表示。只有在遇到“特殊情况”时，这位医生出身、绿党议员才同意将强制接种疫苗的权力从各州转到联邦政府手中。

对此，委员会的另一位发言人Ignazio Cassis提出了异议：“事实上，现行法律给予了各州广阔的权力空间，州政府在正常情况下就可以要求公民接种疫苗。”这位同是医生出身的自由民主党议员指出，通过修改法律，强制接种疫苗的权力得到了进一步的限定和明确。

详细情况 新的《联邦流行病法》第六条款规定：“一旦出现下列情形，可判定为特殊情况 a.普通执行机关无法预防并控制传染病的出现及蔓延时，会存在其中以下风险： 1.传染病传染与蔓延的危险增高； 2.对于公众健康造成特别威胁； 3.对于经济以及其他重要部门带来严重后果的威胁； b.世界卫生组织(OMS)证实，国际上严峻的公共卫生形势对瑞士公众健康也产生了威胁。” 信息框结尾

新《联邦流行病法》规定，“如果遇到重大危险，各州可以要求受到潜在威胁的公民、易感染人群以及从事特定职业的人群接种疫苗。”如果存在险情，联邦政府在“听取各州意见”后，可以要求这些群体接种疫苗。

在Yvonne Gilli看来，特殊情况下要求公民接种的可能性“并未从医学角度说明问题”。对于新法规，这位国会议员、生态学家认为“经济利益大于医学意义”的风险与日俱高。

其他担忧

实际上，接种方案带来的经济利益很可观：“大约会需要几百万剂疫苗。”Yvonne Gilli指出。然而，她明确表示自己决非认为“瑞士政府以及世界卫生组织都被制药工业所收买了”，她坚决不会与那些否定所有疫苗功效的人站在同一阵营。

其他新意 关于强制公民接种的修改法案不是修订案中唯一的新改革。 在各项革新中，在有关病原体抵抗力以及医务人员感染方面，新《联邦流行病法》提供了制定和执行国家方案的可能性。 新《联邦流行病法》为公众普及并强化了传染病知识，其中包括性传播疾病。联邦政府甚至在学校对此也进行了普及。 信息框结尾

“人们担心政府的决策被那些受经济利益所趋的人左右，这点不可避免。”提挈诺州医生Cassis评论说。然而，他又强调，监督机制一直都在发挥效力，“透明度百分百”，并且“隐患会降至最低”。

至于瑞士右翼保守党人民党的一些青年党员，他们认为，联邦政府巩固职能，是“对联邦制的践踏”。而瑞士自由民主党议员对此反驳说：“病菌不会因为州界而止步，我认为，明智的做法是放弃一点联邦主义，对于传播性疾病做到有备无患并且更好地保护自己，这点对我来说很重要。”

Yvonne Gilli十分赞同该说法，她解释说，新《联邦流行病法》唯一一项她不赞同的法规就是强制接种。“我深信，即使这一修订案被否决，所有新法中被认同的部分依然会被落实，我们拒绝接受新法，就是想清楚地表明我们不要强制接种这一方式。”



(译自意大利文：薛伟中), 瑞士资讯swissinfo.ch

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