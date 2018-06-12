此内容发布于2018年6月12日 上午10:50 最后更新 - 2018年6月12日 -10:50

直接民主也跟中立与联邦制一样，是瑞士的一大特色。从上世纪70年代起，诉诸投票议题的数量出现极大增长，在下面囊括了自1848年起600多次全国公投的图表中，我们就可以注意到这一点。

瑞士公民可谓世界的投票冠军，他们能够直接参与政治决策过程，平均每年4次，针对各式各样的议题作出自己的决定。下面的图表体现了瑞士直接民主的3种主要工具，以及它们的运用如何随着时间发生演变。

注意：为方便用户在计算机或平板电脑上查看，下面的互动图表都已作过优化处理。选择图表的某个区域或捏放即可进行缩放。将光标移到方块上，可以查看投票的更多信息。

“公民动议”能够让公民提出对宪法的修改，比如在宪法中加入新的条款，或是修改或废止现有条款。动议的发起人必须在一年半时间内收集到10万个有效的公民签名，并呈交联邦政府，这项动议才能实现全国公决。

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如果议会对宪法做出修改，即使是很小的修改，也需要人民对此表态。对于瑞士是否加入国际安全组织或超越国家性共同体、以及实施紧急状态法等，也必须由公民投票决定。上世纪70年代及90年代，这类“强制复决”数量激增，之后稍有减少。

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瑞士公民也可以反对议会采纳或修改的任何法律，这就是所谓的“公民复决”。只要在有争议法律发表后的100天内收集到5万个有效公民签名，并呈交联邦政府，便可以就此举行全国公投。

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方法

这些图表系采用开源工具制作。点此查看英文版的图表详细制作流程外部链接。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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